Volby jsou zásadní, rozhodnou o klimatu, říká šéfka Fridays for Future

Jak velká páteční stávka bude?

Upřímně nemáme vůbec žádnou představu. Spíš bych to shrnula globálně – stávka bude po celém světě a v šesti českých městech. Kdyby se zúčastnily stovky studentů, budeme rádi. Jsme po covidu a mnoho z nich si nemůže dovolit odejít ze školy.

Jaký bude váš program a kdo všechno vystoupí?

Začínáme v 11:59, abychom dali najevo, že vnímáme poslední minutu na to, abychom klimatickou krizi začali řešit. Potom bude přibližně 40 minut různých projevů – vystoupí například Benjamin Roll z Milionu chvilek pro demokracii, Anna Kárníková z Hnutí DUHA, Anna Kšírová z Doctors for Future, písničkář Tomáš Klus nebo bývalá ombudsmanka Anna Šabatová. Akci zakončí hodinový průvod Prahou, který skončí na Malostranském náměstí.

Nově se k vám připojily ScioŠkoly. Znamená to pro vás posun, případně jak velký?

V minulých stávkách se k nám přidaly i jiné školy a je skvělé, že se připojily takto veřejně. Vnímáme jako velký posun, že si stále více kantorů a kantorek uvědomuje, že klimatická krize je téma, které mohou propojovat do výuky.

Fridays for Future Česká republika @F4FutureCZ ScioŠkoly se hromadně připojují ke stávce za klima. Vnímají, že připravují děti na budoucnost. Vzhledem k tomu, že jedno z největších rizik budoucnosti je klimatická krize, podporují mezinárodní hnutí FFF a klimatickou stávku vyhlášenou na tento pátek 24. září 2021. oblíbit odpovědět

Uvádíte, že říjnové parlamentní volby jsou zásadním milníkem pro řešení klimatické krize. Jak velkou do nich vkládáte naději?

Teď moc nemáme na výběr. Ať chceme nebo ne, tyto volby jsou o klimatu. Nová vláda bude rozhodovat o zásadních věcech, které se při řešení klimatických změn budou dít. A jediné, co nám zbývá, je důvěru do nich vložit. Stále je ale budeme muset hlídat a jako studenti a studentky dávat najevo, že to není věc, kterou jsme si vymysleli, ale na které se shodují vědci a většinová společnost.

Co všechno jste stihli přes léto, kdy klimatické stávky Fridays for Future neprobíhaly?

Přes léto jsme měli utlumené aktivity, probíhaly spíš edukativní workshopy nebo letní klimatická škola. Ale v červnu jsme předávali politickým stranám klimatická vysvědčení, kde jsme hodnotili jejich dosavadní činnost ve vládě. Nejlepší známka byla 3, většina stran propadla. Klimatická krize se zkrátka v České republice neřeší dostatečně.

Plánujete podobné vysvědčení ještě před volbami?

S organizacemi Greenpeace a Hnutím DUHA jsme hodnotili programy, které plánují do následujících čtyř let. Teď chodíme na různé happeningy jednotlivých stran a konfrontujeme je s klimatickým vysvědčením, které jim předáváme. Vedeme dialog o tom, co konkrétně chtějí dělat. Vysvědčení budeme používat i nadále.