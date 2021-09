V Berlíně demonstrovaly desítky tisíc lidí za klima. Přijela i Thunbergová

Vedle hlavního města se klimatická stávka konala v desítkách dalších německých měst včetně Hamburku, Kolína nad Rýnem či Lipska. V Berlíně se lidé sešli před historickou budovou Reichstagu, v níž zasedá německý Spolkový sněm. Následně prošli centrem města. Většina z protestujících měla na ústech roušky či respirátory. Demonstrace byla celosvětová, proto vyšli do ulic za lepší klima bojovat také čeští studenti.

Na podomácku vyrobených transparentech lidé vyzývali k rychlé akci v boji proti klimatickým změnám a lepší ochraně planety pro dobro lidí i zvířat.

Podle odhadu organizátorů se v hlavním městě sešlo na demonstraci zhruba 100 000 lidí, v celém Německu pak 620 000.

Německo je klimatický padouch

„Německo je objektivně jedním z největších klimatických padouchů,“ uvedla na demonstraci Greta Thunbergová. V své řeči požadovala změnu „systému“ a odmítla, že by bylo možné se ze současné krize dostat „investováním, stavěním a nakupováním“.

Valnou část protestujících tvořili děti a mladiství. Sedmnáctiletý Fabian, který měl na transparentu obrázky kandidátů na kancléře za sociální demokracii Olafa Scholze a za konzervativní unii CDU/CSU Armina Lascheta, řekl, že dorazil, aby vyjádřil svůj názor, protože kvůli svému věku nebude moci hlasovat v nedělních volbách. Politici podle něj dávají jen „plané sliby“, ve skutečnosti ale pro lepší ochranu klimatu nic nedělají.



Řada demonstrantů s malými dětmi se utábořila před sídlem kancléřství, kde děti po zemi malovaly křídami nebo si hrály. Jeden z otců měl na sobě transparent s nápisem „Žába? Co to je, tati?“. „Ekologické kroky, které vláda podniká, zkrátka nestačí. Pokud to takto půjde dál, je budoucnost našich dětí ztracená,“ řekl.



Nespokojenost s klimatickou politikou dosavadních vládních stran na transparentech vyjadřovala řada lidí, na protestu se objevil dokonce i balón v podobě předsedy vládní CDU Armina Lascheta. Balón doplňoval nápis, který obviňoval konzervativní unii CDU/CSU z toho, že ochrana klimatu pro ni nic neznamená.

Demonstraci aktivisté uspořádali nedaleko místa, kde Henning Jeschke drží 26. dnem hladovku za klima. Od soboty chce Jeschke přestat přijímat i tekutiny. Nově organizátoři hladovky žádají sociálnědemokratického kandidáta na kancléře Olafa Scholze, aby veřejně uznal, že Německo čelí klimatické nouzi, pak hladovku ukončí. Scholz to odmítá a stejně jako Laschet se chce s Jeschkeem sejít po volbách.