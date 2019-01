Ťok hájil před svým opozičním předchůdcem Stanjurou postup oprav na D1

Exministr Stanjura v pořadu Partie především kritizoval jednak postup rekonstrukce dálnice, jednak kroky, které chce ministerstvo podniknout v budoucnu. Odmítl však, že by Ťokovi hrozilo odvolání za sněhovou kalamitu.

Podle něj nebyla dálnice na zimu technicky připravená, při problémech pak nebyla doprava dostatečně rychle odkloněna. Vláda však nese podle Stanjury vinu za výběr firmy, která zakázku neplnila dobře, což mělo být patrné již delší dobu. „Stát mohl zareagovat dříve, nemusel čekat na první kalamitu,“ uvedl Stanjura.

Ministerstvo dopravy podle Ťoka nemohlo na signály o problémech firmy nijak reagovat, protože bylo vázané zákonem o veřejných zakázkách. „Firmě jsme měli povinnost prodloužit termín. Ten jsme prodloužili, myslím, do 16. prosince, kdy jsme teprve mohli tu firmu vyhodit, a to jsme také okamžitě udělali,“ kontroval Ťok.

Do té doby se podle ministra stát usilovně snažil zakrýt výkopy a kaverny, aby mohl být na opravovaných místech bezpečně obnoven provoz. „Kdybychom práce zastavili na začátku prosince, situace by byla ještě horší,“ uvedl Ťok. Na zakrytí výkopů se nyní podle něj usilovně pracuje.

Na tom, zda mohly být kaverny zakryté dříve, se ministr dopravy se svým opozičním předchůdcem neshodli. Stanjura nesouhlasí ani s Ťokovým tvrzením, že novelizovaný zákon o veřejných zakázkách bude schopen předejít situacím, jako byla ta letošní.

Dočasné zrušení dálničních známek na D1

Kritiku ministr dopravy sklidil také za rychlost, s jakou jeho rezort dálnici D1 opravuje. „Devět stavebních sezon na 160 kilometrů, to je neuvěřitelně pomalé tempo. Přitom je to rekonstrukce, není to výstavba nové dálnice,“ kritizoval Stanjura práci ministerstva a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Zpomalení způsobené táhlými opravami by ODS chtěla řidičům vykompenzovat zrušením poplatku za dálniční známku na 160 kilometrech dálnice D1, alespoň po dobu oprav. Podle Stanjury by takové opatření nemělo významně zasáhnout do státního rozpočtu.

Ťok označil takový návrh za populistický. Nutné opravy se podle něj totiž dělají mimo jiné právě za peníze vybrané z dálničních známek. „Poslední čtyři roky nenavyšujeme (cenu) dálniční známky, přestože se zvyšují náklady,“ informoval, jakým způsobem se stát v současnosti snaží řidičům vynahradit dlouhé kolony.

V souvislosti s dálničními známkami komentoval Ťok také připravované zavedení jejich elektronické verze, která má nahradit papírové kupony a státu ušetřit přes 100 milionů ročně. ODS projekt podporuje, Stanjura ovšem znovu Ťokovi vytkl neplnění časového rámce. Ministerstvo dopravy mělo podle původního plánu stihnout novinku spustit v roce 2019. Podle Ťoka to však ministerstvo pravděpodobně stihne

Největším problémem rezortu dopravy je rychlost

Ťok připouští, že z politických důvodů došlo ve věci elektronické dálniční známky ke zpoždění. Proti obvinění z nepřiměřeně dlouho trvajících oprav se však ohradil. „Když si porovnáte Německo i Rakousko, tak tam se tedy v zácpách na dálnicích, přestože tam není tak velká oprava, stojí déle. Připomenu, že třeba Německo dálnici do Berlína opravovalo úplně stejným způsobem jako my a trvalo jim to velmi podobný čas,“ uvedl Ťok.

Podle ministra komplikují opravy dálnice především ekologičtí aktivisté, kteří hromadně napadají usnesení úřadů o stavebních povoleních. V kritice aktivistů s Ťokem Stanjura jednoznačně souhlasí. ODS podle něj v minulosti dokonce navrhovala, aby stát těmto organizacím omezil dotace.

Právě v souvislosti s byrokratickými překážkami, kterým jsou vystaveny opravy a výstavba vozovek, vidí oba politici jako klíčové zavést do stavebního zákona takzvanou fikci souhlasu. Toto opatření má zajistit, že pokud příslušný úřad nevydá své rozhodnutí ohledně stavby ve lhůtě do 60 dnů, bude to automaticky bráno jako jeho souhlas.

„Je to bič na stát, aby dotyčné orgány fungovaly správně,“ uvedl Stanjura. Dodal, že stát má tendenci sám sebe zdržovat bez ohledu na to, kdo je ve vládě. Ministr Ťok potvrdil, že do připravované novely Zákona o urychlení výstavby infrastruktury vláda fikci souhlasu plánuje zahrnout. ODS chce toto opatření zavést také pro normální stavby.



Bodový systém

Politici také diskutovali o plánovaných změnách v bodovém systému. Ze současných pěti kategorií přestupků chce ministerstvo dopravy udělat tři. Strhávat se nově bude pouze nula, čtyři a šest bodů. Nula je novinkou, ministr Ťok navrhuje, že bude malé přestupky řešit pouze mírnou finanční pokutou nebo domluvou.

„Pokud s sebou například nemáte řidičský průkaz, nebo věci podobného typu. Tyto bagatelní přestupky jsme dříve trestali dvěma body a nemyslím si, že je to úplně fér,“ uvedl ministr na dotaz, která provinění bude policie nově řešit pouhým udělením pokuty.

Ťoka podle jeho slov ke snaze o zjednodušení bodového systému inspirovaly debaty s členy Hospodářského výboru, včetně Zbyňka Stanjury. Politici se shodují na tom, že policie by měla trestat piráty silnic a hazardéry přísněji, než drobná provinění, která tolik neohrožují bezpečnost účastníků dopravního provozu.

Stanjura i v tomto bodě vytkl ministerstvu dopravy zpoždění. Novela zákona měla podle poslance platit již v roce 2018, ve sněmovně se navíc očekává jeho další pozdržení četnými pozměňovacími návrhy. Předběžně je však ODS ochotná připravovaný podpořit.