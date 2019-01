KOMENTÁŘ: O nesmrtelné tetě a sněhu na D1. Ministr Ťok bojuje o místo

Dan Ťok je bezesporu jedním z nejslabších ministrů dopravy, kteří po roce 1989 tuto funkci zastávali. Přesto je vedle lidovce Milana Šimonovského paradoxně nejdéle sloužícím šéfem resortu v historii České republiky.

Zatímco životnost ostatních ze sedmnácti ministrů byla rok, maximálně dva, Šimonovský nastoupil v červenci 2002 a skončil v září 2006. Ťokovi, jenž se funkce ujal na začátku prosince 2014, tak schází pouhých pár týdnů, aby se na špici životnosti ministrů dopravy osamostatnil.

Jestli se mu to povede, je však nejasné. Po vlekoucím se a prapodivně završeném tendru na mýto a kritice za pomalé stavění silnic a dálnic totiž přišel sníh. S ním i několikahodinové kolony na dálnici D1 a ministrova liknavost.

Toho už začal mít plné zuby i premiér Andrej Babiš a Ťokovi opakovaně vytknul přílišnou měkkost na podřízené. Ministr na kritiku reagoval slovy o tom, že není Babišův klon a řvaní nepatří k jeho manažerskému stylu. Takže se může zdát, že je „posekáno“.

Jenže tak snadné to nakonec být nemusí. Pokud by totiž Dan Ťok mohl kromě ministerské funkce dělat něco jiného, tak hrát hlavní roli v případné nové verzi pohádky Nesmrtelná teta. Jeho pozice je totiž ze značné části daná soupeřením mezi Andrejem Babišem a Jaroslavem Faltýnkem, které „šéf“ vyhrává na celé čáře.

Připomeňme, že Ťok v ministerském křesle střídal „Faltýnkova“ Antonína Prachaře. Při sestavování nynější vlády se už téměř jistě počítalo, že v ní Dan Ťok nebude. Za náhradníky byli pokládáni nejprve šéf představenstva firmy Hochtief Tomáš Koranda, o pár týdnů později náměstek na Správě železniční dopravní cesty Tomáš Drmola. Oba s dobrými vazbami na Faltýnka.

To se nelíbilo nejen Babišovi, ale ani lidem z jeho okolí, kteří na šéfa ANO mají vliv. Upozorňovali prý, že Ťok je „sice trochu ňouma a neskutečně pomalý, ale alespoň nekrade“. A jelikož nebyl premiér schopen sám nikoho vhodnějšího najít, zůstalo u Ťoka.

Do toho ale přišel sníh, který tentokrát nezaskočil pouze silničáře, ale i Ťoka a jeho podřízené. Babišovi praskly nervy. Teď už jde jen o to, zda dokáže najít jakéhokoli adepta, který by neměl vazby na Jaroslava Faltýnka. Pokud ne, může to stávající ministr opět „přežít“. Zatím v kuloárech koluje, že prý už Andrej Babiš někoho má, ale nikomu nechce říct koho…

Pokud by Dan Ťok ve funkci skončil, můžeme se alespoň dočkat další jeho „chvilky pravdomluvnosti“. Asi jako loni v květnu, kdy se zdálo, že ve vládě končí. Ministr tehdy Lidovým novinám řekl, že už ve vládě ani být nechce, protože se prý ANO změnilo a nedrží se principů. Také tehdy prohlašoval, že se mu nelíbí věci jako tichá podpora komunistů či zrušení karenční doby. To jsou ale paradoxy, co?

Z problémového úseku D1 u Humpolce zmizí svodidla, slíbil ministr Ťok: