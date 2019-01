Ministr Ťok do konce dubna ve vládě skončí, odhaduje sázková kancelář

„Kdyby si pan Ťok chtěl u nás vsadit na své setrvání, sázel by v kurzu 2,50:1. To samozřejmě není nijak dramatické, ale kurz na jeho odchod je přece jen o dost nižší (1,46:1) a dává tušit, že se pod ministrem dopravy opravdu houpe křeslo,“ uvedla mluvčí sázkové kanceláře Markéta Světlíková.

Při stovce vsazené na to, že Ťok se ve vládě do konce dubna udrží, by sázející bral 250 korun, v případě úspěšné sázky na jeho konec jen 146 korun za sto vsazených.

„Pan ministr je měkký na svoje podřízené,“ řekl těsně před Vánoci v rozhovoru pro iDNES.cz Babiš. „Má svoje podřízené. Musí být na ně tvrdší a důslednější, popohánět je,“ uvedl. To, že je na jeho vkus Ťok měkký, zopakoval i v novoročním rozhovoru pro ČT.

Naopak ministr zahraničí Tomáš Petříček z ČSSD se podle Chance ve vládě udrží. „Kurz na jeho setrvání je 1,33:1, je vysoce pravděpodobné, že k výměně šéfa diplomacie do května letošního roku nedojde,“ řekla Světlíková. Na Petříčkův pád do konce dubna je kurz 3:1. Vsadit se dá i na pád ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha v zajímavém kurzu 7:1. Na jeho setrvání ve vládě do konce dubna je kurz 1,07 ku jedné.

Právě Ťoka, Petříčka a Vojtěcha zatím nejvíce kritizují komunisté, na jejichž podpoře menšinová vláda závisí. Ťok čelil před Vánoci ostré kritice i od ostatních stran poté, co kvůli sněžení a opravám dálnice zkolabovala D1 z Prahy do Brna.