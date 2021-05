Babiš představí postup očkování u praktiků. Ti dosud očkovali minimálně

„Výbor Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP se zásadně ohrazuje proti tvrzením představitelů ministerstva zdravotnictví na adresu praktických lékařů o selhání při očkování proti covidu,“ stojí v tiskové zprávě.

Podle SVL je na praktické lékaře a jejich sestry a zdravotníky svalována vina za neschopnost koordinátorů očkování zajistit ochranu nejzranitelnější části populace. „Praktičtí lékaři nedostali příležitost očkování zajistit. Koordinátoři nesplnili sliby, které praktickým lékařům dali,“ stěžují si zástupci SVL.

Podle nich pro distribuci vakcín do ordinací koordinátoři stanovili podmínku registrace pacientů do systému, která ordinace zaměstnala náročnou administrativou, ale ordinace následně nedostaly dostatek vakcín ani pro nejrizikovější skupinu.

Očkovací centra za veřejné peníze

Praktickým lékařům pak prý nezbylo než kontaktovat seniory a chroniky s doporučením, aby se raději zaregistrovali do očkovacích center. „Chaos, který následně vznikl a který je příčinou současného stavu, kdy není jasno, kdo přesně očkován je a kdo není, jde naplno na vrub pochybné koordinaci očkování,“ podotýká v tiskové zprávě výbor Společnosti všeobecného lékařství.

Podle výboru koordinátoři očkování ve většině krajů nebyli schopni zajistit distribuci vakcín Pfizer/BioNTech a Moderna do ordinací praktických lékařů s argumentem, že je to logisticky nemožné, ačkoliv pár kilometrů za hranicemi je to běžné.

„Raději podporovali vytváření očkovacích center za nemalé veřejné prostředky. Dostatečná není ani distribuce vakcín, jejichž efektivita a bezpečnost jsou mediálně zpochybňovány a kterými očkování vyžaduje ze stran zdravotníků velkou angažovanost a přesvědčování laiků,“ shoduje se SVL, které zastupuje více jak 5 tisíc praktických lékařů v Česku.