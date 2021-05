Ministerstvo zdravotnictví zvažuje zjednodušení pohybu. K vycestování do Evropy by měla stačit jedna dávka, řekl pro iDNES.cz ministr Petr Arenberger. Odborníci však apelují na to, že u vakcín, které se musí aplikovat ve dvou dávkách, je nutné mít obě, jinak nejsou lidé dostatečně chráněni proti infekci a těžkému průběhu.