Věčné čekání na vakcíny už odradilo třetinu praktiků ve Zlínském kraji

Od začátku očkování se to stává opakovaně. Desítky ambulancí po celém kraji čekají na avizovaný počet vakcín, pacienti jsou obvolaní, administrativa připravená – a dva tři dny před termínem přijde zpráva, že vakcíny nedorazí, nebo jich bude méně.

Pro praktika to znamená znovu obvolat zájemce a termín očkování zrušit s tím, že náhradní zatím není.

K tomu se přidává obava pacientů z nežádoucích účinků vakcíny AstraZeneca, kterou praktičtí lékaři očkují, nebo větší zásobování center, kam mohou zájemci zamířit. Ochota praktiků pokračovat ve vakcinaci se proto snižuje.

„Nálada mezi lékaři v kraji není moc dobrá a myslím, že ještě poklesne. Asi třetina už za těchto podmínek očkovat nechce,“ konstatoval předseda okresního sdružení praktických lékařů ve Zlíně Lubomír Nečas.

Zlínský kraj byl zřejmě první v zemi, ve kterém začali praktičtí lékaři očkovat. Zapojilo se 250 ordinací z necelých 300 a dosud podali téměř 43 tisíc dávek. Nejčastěji očkovali sedmdesátníky, jichž bylo přes 20 tisíc, více než 7 500 osmdesátníků a 6 500 šedesátníků.

„Velký problém byl, že někteří lidé nechtěli AstraZenecu. Byli objednaní, pak si to rozmysleli a my jsme spoustu času strávili obtelefonováváním dalších pacientů,“ popsala lékařka Drahomíra Hejhalová z Kroměříže. „Teď už mám starší kategorie naočkované a zájem mladších nepozoruji, navíc ti už jsou mobilnější a mohou si zajet do centra. Proto jsme s očkováním skončili,“ dodala.

Lékařům se nelíbí ani fakt, že vakcín dostávají málo nebo že na ně musejí čekat. „My jsme byli přihlášení od ledna a první vakcíny jsme dostali až v dubnu. Mezitím se někteří zájemci přeregistrovali do centra, i když ti nejstarší většinou počkali. Ale očkujeme pořád,“ poukázala lékařka Libuše Šimečková z Ratiboře.

Kraj dodávání vyššího počtu vakcín neovlivní. Mezi praktiky posílá všechny od výrobců AstraZeneca i Moderna, které dostane. Je také jediným krajem, který vakcíny pro praktické lékaře rozděluje přes lékárny okresních nemocnic, což je pro ně pohodlnější. S vyššími avizovanými dávkami firmy Pfizer/BioNTech kraj začal více propagovat svá velká očkovací centra. A doporučuje je i těm, kteří už dlouho čekají u praktika.

„Prosíme ale praktické lékaře o trpělivost, jejich chvíle ještě přijde. Očkování v centrech je jen dočasné a přesune se do ordinací. Snažíme se udělat vše pro to, aby spolupracující lékaře nepřešel elán. Dodáváme jim materiál k očkování a vakcíny přímo do ordinací,“ poznamenal Jiří Lučan, krajský koordinátor očkování.

Naočkovaných je 23 procent obyvatel kraje

Nyní však bude situace u praktiků v kraji ještě složitější. V následujících dvou týdnech totiž nepřijde žádná vakcína AstraZeneca, takže lékaři budou pouze přeočkovávat druhými dávkami. Moderna je naopak slíbená až do začátku července, a to v počtu 3 700 až 4 400 dávek týdně.

Ochrana proti koronaviru by se tak mohla dostat i mezi seniory, kteří nechtějí být naočkovaní AstraZenecou. Praktici v kraji v tuto chvíli evidují zhruba stovku nenaočkovaných osmdesátníků a stovky sedmdesátníků.



Vakcínu Pfizer/BioNTech lékaři v kraji ani jinde v zemi nedostávají, protože by to bylo vzhledem k logistice a podmínkám skladování složitější. I o této možnosti se ale uvažuje. Vakcíny přijde do kraje v tomto týdnu 23 400 dávek, v dalších téměř 34 000.

Podle informačního systému infekční nemoci je momentálně v kraji naočkovaných téměř 114 tisíc lidí, tedy zhruba 23 procent obyvatel a druhou dávku dostalo 54 tisíc lidí, tedy asi 11 procent. Mezi populací nad 70 let má vakcínu mezi 63 až 73 procenty, plné očkování dostalo 31 až 41 procent.