Lidé ve Zlínském kraji se do očkování nehrnou, hrozí snížení počtu vakcín

První dávku vakcíny má za sebou, na druhou si ještě pár týdnů počká. Známý folklorista a skladatel Jiří Pavlica, který ke konci roku oslavil 67. narozeniny, s očkováním proti covidu neváhal.

„Měl jsem to zvážené poměrně rychle. Považuji to za jedinou cestu jak se s koronavirem vypořádat. Stejně jako očkování kdysi pomohlo proti neštovicím, tak to snad pomůže i teď. Můj lékař mi doporučil, abych šel do nemocnice, kde se k vakcíně dostanu dříve,“ vysvětlil Pavlica.

Mezi jeho vrstevníky a mladšími ročníky ale není zájem takový, jak by Zlínský kraj potřeboval vzhledem k počtu očkovacích dávek, kterými disponuje.

Do regionu přichází v současné době 21 tisíc dávek vakcíny Pfizer/BioNTech týdně. Na tento týden je hlášeno 23 400, na začátku června už jich bude 23 930. Zdravotníci v kraji nyní naočkují přes tři tisíce lidí denně. Na termín očkování ale na konci minulého týdne čekalo pouhých 8 200 zájemců, což je třetina dodaného počtu vakcín.

„Reálně se může stát, že tři tisíce lidí denně mít nebudeme. V tom případě se avizované počty vakcín sníží a přesunou se v rámci Česka tam, kde na termín očkování čeká více lidí,“ zdůraznil krajský koordinátor očkování Jiří Lučan.

Očkování se navíc od tohoto týdne zrychlí, protože termíny na druhé dávky se prodloužily a zdravotníci tak mohou aplikovat jen první dávky. Dostane se tak na více lidí.

Registrace už je otevřená pro osoby starší 55 let, chronicky nemocné nebo ty, kteří o ně pečují. Od středy by se systém měl otevřít i pro zájemce nad 50 let. Rychleji se na řadu dostanou v případě, že místo k praktickému lékaři se přihlásí do některého z velkých center.

„Je potřeba počítat třeba s tím, že pro cestování o prázdninách by měli lidé mít covid pas. Ten ale dostanou až po druhé dávce, první nestačí. Pokud s očkováním budou váhat a přihlásí se až před létem, bude trvat déle, než dostanou druhou dávku,“ upozornil hejtman Radim Holiš.

V kraji fungují čtyři velkokapacitní centra

V kraji nyní fungují čtyři pracoviště s vysokou kapacitou – ve Zlíně, Kroměříži, Vsetíně i Uherském Hradišti. Zdravotníci očkují také v soukromé nemocnici Agel ve Valašském Meziříčí, v centru v Uherském Brodě, ve zdravotním středisku v Luhačovicích a revmatologické ambulanci v Uherském Hradišti.

„Chtěl bych apelovat na občany Kroměříže i celého regionu, aby nebezpečí nemoci covid-19 nepodceňovali a možnost ochrany v podobě očkování zvážili. Jinak se dalšího uvolnění opatření a návratu do běžného života nedočkáme. Je jen na nás, jak prožijeme léto,“ řekl kroměřížský starosta Jaroslav Němec.

V Kroměříži mohou zdravotníci očkovat až 660 lidí denně. Zájemce dostane termín do dvou či tří dnů po registraci, do týdne od registrace je již naočkovaný.

Podle náměstka tamější nemocnice Jiřího Javory je na Kroměřížsku dosud naočkovaných kolem 20 tisíc lidí. Potřeba by však bylo dalších 60 tisíc, aby v oblasti bylo proočkovaných 70 procent obyvatel.

Čekání u praktiků trvá déle

Celkově má ve Zlínském kraji částečnou ochranu proti koronaviru v podobě první dávky 70 procent sedmdesátníků a osmdesátníků. Mezi lidmi 65 až 69 let je to 38 procent, od 60 do 64 let pouze šest procent.

Mezi učiteli a zaměstnanci ve školách je naočkovaných téměř 80 procent, mezi profesionálními hasiči přes 50 procent a u policistů se počet blíží k 70 procentům.

Proočkovanost navíc ovlivňuje i další oblasti života. „Samozřejmě se to projevuje na hospitalizaci v nemocnicích, jejich obsazenosti, a tudíž to má dopad i na zdravotnický personál. To, kolik budeme mít očkovaných teď, také ovlivní situaci, v jaké budeme v kraji v létě a na podzim,“ sdělila náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Olga Sehnalová.

Čekání na vakcínu u praktických lékařů trvá déle. Vakcíny od firmy AstraZeneca nebo Moderna totiž přicházejí v menším množství, nepravidelně a mění se termíny dodání.

Lékaři to vnímají jako stresovou situaci a zhruba 50 z 250 zapojených se proto rozhodlo, že očkovat přestanou. Dosud v ambulancích podali svým pacientům přes 38 tisíc vakcín.