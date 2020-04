Nezájem lidí, méně laboratoři. Proč o víkendech a svátcích padá počet testů

V neděli laboratoře provedly 3 233 vyšetření, během velikonočního pondělí dokonce jen 3183 testů. Přitom ještě ve středu před Velikonocemi byl počet vyšetření 8 164, uvádí web ministerstva zdravotnictví ČR (detailní přehledy najdete zde).

Ještě nižší číslo počtu vyšetření než o velikonoční neděli udávaly laboratoře jen v neděli 29. března (2 798 výsledků) a ve dnech do 24. března, kdy se v Česku testovalo na méně pracovištích. Z grafu ministerstva zdravotnictví je patrné, že propad v počtu testů nastává každý víkend, zejména o nedělích.

„Situace s nižším počtem vyšetření se opakuje o víkendech po celou dobu zvýšeného výskytu koronaviru. Je to dáno menším provozem laboratoří, také některá odběrová místa měla v těchto dnech zavřeno,“ uvedla mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Čísla zveřejňovaná ministerstvem neoznačují počet testovaných lidí, nýbrž počet testů, a to i opakovaných u jednoho pacienta.



Například laboratoř v soukromé Nemocnici Prostějov minulý týden posílila o další směnu, takže počet vyhodnocených vzorků se zdvojnásobil na 200 za den, což vedení tohoto zařízení považuje za organizační strop. O velikonočním víkendu ale do práce chodila opět jen jedna směna a ani ta neměla tolik práce jako ve všední dny.

„O svátcích a víkendech nefungují všechna odběrová místa, proto je vzorků méně,“ vysvětila důvod velikonočního omezení chodu laboratoře Radka Miloševská, mluvčí majitele nemocnice, firmy Agel. Agel testuje na covid-19 také v Ostravě, kde ale chod laboratoře o svátcích nijak neomezoval a od úterý tam více než trojnásobné navýší kapacity.

Provoz neomezovala odběrová místa ani laboratoře na severu Čech. „Byly otevřeny po celé svátky,“ potvrdil Ivo Chrástecký, mluvčí Krajské zdravotní, pod níž spadají například nemocnice v Ústí nad Labem nebo Teplicích.

Naopak zcela uzavřela odběrové místo například Nemocnice Prachatice, a to od Velkého pátku až do Velikonočního pondělí, uvedla na svém webu. Její mluvčí Iva Nováková se k důvodům uzavírky vyjádří v pondělí. Nemocnice musela na konci března poslat do karantény pět lékařů a 32 sester z jednotky intenzivní péče a interny kvůli kontaktu s nakaženými pacientkami, testy u nich ale nemoc vyloučily (více čtete zde).

Podle ředitele Asociace českých a moravských nemocnic Stanislava Fialy ke svátečnímu omezování provozu nemocnice přistupují kvůli menšímu zájmu o testování. „Co já mám zpětné informace, tak organizací práce nebo nedostatkem personálu to není. Jde skutečně o menší zájem pacientů,“ uvedl Fiala k nízkým počtům testů ve dnech pracovního klidu.

V neděli jen deset aut

K omezenému velikonočnímu provozu sáhla i například Nemocnice Jihlava zřizovaná Krajem Vysočina. Ta běžně odebírá vzorky pacientům od sedmi do rána do sedmi do večera, předchozí sváteční dny ale odběrové pracoviště fungovalo jen do 12 hodin. „Vysvětlení je jednoduché, o vyšetření byl už před Velikonocemi ze strany pacientů menší zájem,“ řekla iDNES.cz mluvčí Nemocnice Jihlava Monika Zachrlová. V sobotu lékaři odebrali 23 vzorků, v neděli do tohoto odběrového místa, které provází takzvané drive-in testování, přijelo jen deset aut, ačkoliv běžně odtud do laboratoře jde i 60 vzorků denně. „Lidí se žádankami bylo prostě o Velikonocích méně,“ dodala Zachrlová.

Žádanku, která znamená vyšetření na covid-19 hrazené pojišťovnou, vystavují jen praktičtí lékaři pro děti i dospělé, pneumologové, někteří nemocniční lékaři a epidemiologové z hygienických stanic. Jenže až na nemocnice a hygienické stanice ostatní o víkendech a svátcích nepracují.

„Předpokládám, že o víkendech je poptávka pacientů nižší. Po čtyřech dnech volna ji asi více zaznamenáme v úterý,“ míní předseda Sdružení praktických lékařů ČR Petr Šonka, jenž na Plzeňsku předepisuje v pracovních dnech zhruba dvě žádanky denně. Podle něj má ale testování skluz a stává se, že když žádanku předepíše, na testy se pacient dostane až za dva či tři dny. „V některých regionech je to o něco horší,“ dodal lékař.

Žádanka pro 18 pacientů místo 188

To, že za svátečním propadem počtu testů je nižší zájem pacientů, potvrzují i hygienici. „Náš personál je neustále v pohotovosti, žádanky vypisujeme, ale ze strany pacientů není tolik zájmu a lidí volá méně,“ řekla iDNES.cz ředitelka Hygienické stanice hlavního města Prahy Zdeňka Jágrová.

Na otázku, zda je nižší počet žádanek dán organizačními důvody na straně hygienické stanice, odvětila, že v žádném případě. „Jsme schopní reagovat na poptávku,“ ujistila Jágrová.

Pražští hygienici o Velikonočním pondělí evidovali 37 pacientů, kterým indikovali vyšetření covid-19, v neděli to bylo jen 18 pacientů, ve čtvrtek před Velikonocemi 188 lidí za 24 hodin.

Podle ní mohou pacienti vyčkávat, jak budou jejich zdravotní obtíže vypadat za pár dnů. Nebo až bude v ordinaci jejich praktický lékař, který jim žádanku může vystavit na dálku. Počet testů se tak po Velikonocích zcela jistě zvýší.

Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví nyní testovaní čekají na výsledky jeden až dva dny. Dobu chce rezort zkracovat. Stejně jako posilovat počty testovaných. „Situace se může lišit podle kapacity laboratoří, dostupnosti vyšetřovacího materiálu a také epidemiologickou situací. Ke zrychlení by měla přispět koordinační role Centrálního řídícího týmu v rámci chytré karantény, díky které bude materiál odebraný k vyšetření převážen do laboratoří s volnou kapacitou a v terénu budou odběrové týmy,“ doplnila Štěpanyová.

O četnějším testování opakovaně mluví i představitelé vlády. „Nyní se testuje asi 5 400 lidí denně a potřebujeme se dostat na deset tisíc a výhledově i dvacet tisíc denně,“ uvedl premiér Andrej Babiš v rozhovoru na lidovky.cz 30. března.

Všeobecná zdravotní pojišťovna za indikované testy laboratořím proplácí 760 nebo 914 korun. Záleží na zvolené metodě.

Podle webu ministerstva zdravotnictví nyní může testovat nové onemocnění 83 laboratoří a v Česku je 69 odběrových center.

Počet osob s covid-19 dle krajů