Někteří testovaní čekali na výsledky týden, důvodem byla i porucha stroje

Například ředitel ostravského Domova pro seniory Iris se až v úterý dozvěděl výsledek jednoho vzorku odebraného 31. března. Stejně tak osmapadesátiletá žena, která byla na odběrech také minulý týden v úterý. Věřila, že po skončení karantény se rychle vrátí do práce. Ale zatím nemohla.

„Kamarádky, se kterými jsem se vrátila z ciziny, šly na testy až po mně a už pracují. Já sice dostala v neděli SMS, že jsem negativní, ale byla tam zmínka, že jde o předběžné výsledky, takže moje lékařka mě odmítla uschopnit. Sama se snažila zjistit podrobnější informace, ale řekli jí, že musí ještě pár dní počkat,“ uvedla v úterý žena z Ostravy.

MF DNES proto ověřovala situaci v laboratořích, které působí v kraji.

„Denně testujeme okolo 200 vzorků, zpracování trvá asi čtyři hodiny, k tomu je potřeba přičíst čas na administrativu, ale dosud jsme všechny výsledky oznamovali do 24 hodin,“ řekla mluvčí laboratoří Spadia Simona Součková.

„Výsledky hlásíme do 24 hodin, maximálně do 48,“ řekla i Radka Miloševská, mluvčí společnosti AgelLab, kde testují do 300 vzorků denně, ale chystají se zvýšit kapacitu.

Limity se snaží dodržet i Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě (ZÚO), který kvůli přetížení poslal minulý týden vzorky i do dvou jiných laboratoří. Potíže nastaly v Ústavu molekulární a transakční medicíny LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc.

Dva dny nemohli se vzorky pracovat

„Pro urychlení jsme jim poslali 450 vzorků a poslední dny nám volají lidé, kteří čekají na výsledky. Po této zkušenosti se raději snažíme vše zvládnout sami. Zpracováváme denně téměř 500 vzorků, ale bývají výpadky v dodávkách materiálu pro testování i technické problémy,“ nastínil Jakub Mrázek ze ZÚO.

Šéf olomoucké laboratoře Marián Hajdúch řekl, že je mu líto, co se stalo. Za situaci podle něj může především fakt, že v noci na sobotu se porouchal automatický izolátor nukleových kyselin.

„Servis přišel až v pondělí, takže jsme dva dny nemohli se vzorky pracovat. Bohužel se to stává. Zpoždění je ale i na straně zdravotníků, kteří jsou přetížení a nestíhají oznamovat negativní výsledky,“ dodal.