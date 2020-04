Školy nelze do léta plně otevřít, říkají epidemiologové. Rozhodne vláda

Uvedla, že pokud se školy otevřou, tak pouze v takovém režimu, který umožní studentům posledních ročníků středních škol skládat maturity a vysokoškolákům závěrečné zkoušky.

„Za nějakých podmínek se děti do školy vrátí. Je to nastavené tak, aby to nepřineslo velké epidemiologické riziko. Takže jsou to spíše menší skupiny,“ řekla ve vysílání.



„Je otázkou, jestli bude ve hře vůbec (do června) povinná docházka. Myslím si, že spíše ne,“ dodala Rážová v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu.



Školy jsou kvůli šíření koronaviru zavřené od 11. března. Sama Rážová se domnívá, že většinou lidé opatření zavedená proti šíření nákazy koronavirem dodržují.

Šíření nákazy je podle ní pod kontrolu i díky zavedeným opatřením a nemyslí si, že by se Česká republika mohla dostat do situace, ve které je Itálie nebo Španělsko, kde je přetížené zdravotnictví a mnoho mrtvých.

