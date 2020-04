Hygienici vytvořili první vzpomínkovou mapu, problém je se šedými operátory

„Systém se ještě stále ladí, včera (v neděli) jsme ale vygenerovali první vzpomínkovou mapu,“ uvedl ředitel jihomoravské krajské hygienické stanice David Křivánek.



Vzpomínková mapa jako součást chytré karantény umožňuje po souhlasu nakaženého využít data o pohybu z jeho mobilního telefonu a platební karty za posledních několik dní.

Mapa má sloužit hygienikům při rozhovoru s nakaženým, aby si lépe vzpomněl, kde byl, s kým se mohl potkat, a koho je tedy třeba kontaktovat, případně otestovat a umístit do karantény. V posledních dnech se objevila kritika, že hygienici stále nezačali zmíněné vzpomínkové mapy využívat.

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) je chytrá karanténa jedním z nejdůležitějších projektů v boji s pandemií koronaviru. Chytrou karanténu, která se nejdřív zkoušela právě na jižní Moravě, také odborníci označují za jeden z předpokladů pozvolného uvolňování současných plošných restrikcí.



Hygienici minulý čtvrtek absolvovali školení, následně vzpomínkovou mapu zkoušeli vytvořit. Do neděle se jim to ovšem nepodařilo.



„První případ, který jsme měli odsouhlasený, ukázal na šedého operátora (přeprodejce tarifů), který nikdy nepůjde vytrasovat. Řešili jsme to s operátorem. To nebylo jediné, řešili jsme i další věci,“ uvedl ředitel. Především pak ale to, že v Jihomoravském kraji je v posledních dnech málo případů, na kterých by se systém dal vyzkoušet.

„Většina nově pozitivně testovaných byla buď z domovů pro seniory nebo z nemocnic. To znamená, že se nikde moc nepohybovali a generovat nějaké mapy u nich nemá moc smysl,“ uvedl ředitel.

Účelem chytré karantény je co nejrychleji najít potenciálně nemocné a umístit je do karantény. Podle ředitele hygienici na jihu Moravy zatím pracují s daty od operátorů, nikoliv od bank.

Pro získání dat je potřeba souhlas

Chytrá karanténa, která má hygienikům pomáhat v mapování nakaženého koronavirem, ovšem vzbuzuje mezi lidmi obavy z nekontrolovatelného sledování pohybu. Operátoři se však prostřednictvím Asociace provozovatelů mobilních sítí takovému nařčení brání.



„Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) se ohrazuje proti zavádějícím informacím v médiích o zapojení svých členů do nekontrolovatelného sledování pohybu obyvatel České republiky v rámci tzv. Chytré karantény,“ uvedla Asociace v prohlášení na svém webu, kde rovněž poukázala na hlavní úskalí tohoto projektu. Tím je nedostatečná informovanost veřejnosti ze strany ministerstva zdravotnictví.

Operátoři podotýkají, že bez výslovného souhlasu daného uživatele nejsou oprávněni komukoli předávat jeho lokalizační údaje. Souhlas musí dotyčný vyslovit i v rámci chytré karantény, tedy konkrétně při telefonickém rozhovoru s hygienikem.



V případě udělení souhlasu pak na základě lokalizačních údajů, a to nejen od mobilních operátorů, ale také od bank, vzniká takzvaná vzpomínková mapa. Ta slouží výhradně hygienikovi k formulování přesnějších dotazů s cílem identifikovat lidi, s nimiž se mohl dotyčný dostat v posledních dnech do styku. Hygienici tedy takto tipují další lidi, kteří by mohli být potenciálně nakaženi koronavirem.

„Jména či kontakty na tyto osoby předává hygieně nakažený, nikoli mobilní operátor,“ upřesnila Asociace. Navíc upozornila, že lokalizační údaje o nakaženém musí být do šesti hodin od jejich poskytnutí smazány.

Počet osob s covid-19 dle krajů