Tatru na cestě kolem světa zadržela íránská policie kvůli natáčení dronem

„Probudili jsme se u Araratu na íránské hranici. Udělali jsme krátký záběr z dronu a nevěděli jsme, že jsme blízko nějaké přehrady, kde se v těchto oblastech nesmí létat,“ řekl Českému rozhlasu Havlíček. Policisté výpravu vzali na zhruba 25 kilometrů vzdálenou policejní stanici.

Situaci podle vedoucího expedice komplikuje domluva s policisty. „Snažíme se komunikovat, ale nikdo z nich neumí rusky, anglicky ani německy. Přes mobily a překladače se snažíme vysvětlit, proč jsme tam natáčeli, že jenom projíždíme a že v tom rozhodně nebyla žádná špionáž,“ uvedl Havlíček.

Členové týmu nyní zůstávají odděleně pod dohledem policie, ta jim povolila telefonní hovor.



Výprava navazuje na expedici Tatra kolem světa z konce 80. let. Tehdy vyrazila do světa v roce 1987 a k jejím hlavním úkolům patřila propagace kopřivnické automobilky ve světě. Z cesty měly mimo jiné vzniknout dva celovečerní filmy a televizní seriál. Do Prahy se ale výprava vrátila až v květnu 1990 po pádu komunistického režimu, kdy zájem lidí opadl. I členové první výpravy byli zadrženi. V Guatemale je přepadli vojáci a několik dní pak strávili ve vězení.



Jedním z hlavních cílů nynější expedice je opět šíření dobrého jména Česka ve světě. Vyrazila z Prahy 22. února, cestovatelé plánovali za tři roky ujet asi 270 000 kilometrů přes 69 zemí pěti kontinentů. Koncem března však kvůli koronavirovým opatřením uvázli v Turecku.