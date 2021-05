PŘEHLEDNĚ: Od května na koupaliště, v létě se otevřou taneční a hudební kluby

1 Další rozvolnění od 31. května

Od 31. května se otevřou venkovní bazény a koupaliště. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger uvedl v pondělí, že budou fungovat na poloviční kapacitě.

Změnit by se měla také otevírací doba maloobchodů a služeb. Ty mohou podle aktuálních opatřeních mít otevřeno od šesté hodiny ranní, to by se mělo s koncem května změnit. Obchody by mohly otevírat už v pět hodin ráno.

Obnoví se také školy v přírodě, zotavovací a jiné školní akce. ZOO a botanické zahrady by měly fungovat již bez omezení ve venkovních prostorech, skupinové prohlídky bude možné pořádat pro maximálně 30 osob.

Podmínkou pro ně bude mít negativní test, očkování či v potvrzení o tom, že prodělali covid-19. V galeriích, muzeích, na zámcích a hradech by se měly obnovit skupinové prohlídky do 10 osob. Konat se také budou moci různé kongresy a vzdělávací akce s maximálním účastí 250 osob. Podmínkou je, že budou muset být všichni usazeni.

„Spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce apod. 150 osob venku, 75 osob uvnitř,“ uvádí se v tabulce. Stejné omezení pro počet osob bude od konce května platit také pro amatérské sportovní soutěže. Lidé si také budou moci opět zazpívat, a to alespoň v pěveckých sborech do 30 lidí.

Tabulka také počítá s tím, že se změní způsob hrazení testů na koronavirus. Vláda v pondělí potvrdila, že hrazené ze zdravotního pojištění budou měsíčně pouze 4 antigenní testy a 2 PCR testy (POC antigenní test 1x za 7 dní, RT-PCR test 1 x za 14 dní). Zde ovšem platí, že změna má přijít až 1. června.