Babiš: Amatérské sporty se rozběhnou 31. května, restaurace otevřou 14 dní poté

Podle Babiše je na stole dlouhodobý plán rozvolňování, který s postupným uvolňováním počítá do října. „31. května se otevřou amatérské soutěže s kapacitou venku 150 osob, uvnitř 75 osob,“ upřesnil Babiš. Bez omezení se také otevřou zoo a botanické zahrady. Dále počítá v rámci rozvolňování s konáním škol v přírodě.

O čtrnáct dní později, přesně 14. června, se otevřou restaurace. Ve stejném termínu budou zpřístupněny šatny ve fitness centrech.

Na koncerty a do divadla by mohlo venku přijít 2 000 diváků, uvnitř pak 1 000 lidí. Od začátku července by se počet diváků koncertů nebo divadelních a filmových představení zvýšil na 5000 lidí venku a 2000 uvnitř. Možné by také byly dětské letní tábory bez omezení kapacity, nutné bude ovšem testování.

„Je to plán. Letos to nesmíme pokazit, takže i při návratu z dovolených se budeme muset testovat. Musíme ochránit naši zemi od nějakých mutací, které by mohly přijít ze zahraničí,“ uvedl v Čau lidi. V návrhu dlouhodobého plánu je také dobrovolné testování ve firmách, dodal.



Otevírá se další skupina

K sobotě bylo podle Babiše vykázaných 4 626 709 aplikovaných dávek vakcíny proti covidu-19. O půlnoci z neděle na pondělí se mohou k registraci začít hlásit lidé ve věku 35-39 let. Od středy se pak spustí registrace pro věkovou skupinu 30-34 let.

„Očkování je dobrovolné, avšak je to obrovská výhoda. Pokud budete naočkovaní budete mít výhodu při návštěvě restaurace, muzea, ale i když budete cestovat,“ řekl ve svém každotýdenním pořadu Babiš. Podle Babiše by do léta mělo být jednou dávkou naočkováno šest a půl milionu Čechů.