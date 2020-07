Přelom měsíce bude z hlediska sucha kritický, pak se situace zlepší

16:30 , aktualizováno 16:30

Vzhledem k vyšším teplotám a kolísání srážek se v severozápadních Čechách v minulém týdnu prohloubila intenzita sucha v půdě do hloubky jednoho metru, uvedli vědci z portálu InterSucho. V zasažených oblastech navíc očekávají další zhoršení stavu v nejbližších dnech. Poté by však mělo přijít zlepšení, a to po deštích, které modely předpovídají pro přelom tohoto a příštího týdne.