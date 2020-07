Vody je hlavně na horách málo, varují hospodáři. Nepomáhají ani deště

Podle vodohospodářů může být i hůř. „Ještě před sedmi lety byl zákaz odebírání povrchových vod skutečně mimořádným opatřením. Ale od roku 2015 se začíná objevovat pravidelně,“ konstatoval Jan Kopál, mluvčí karlovarského magistrátu, který jako pověřený úřad zákazy vyhlašuje.

„Děláme tak takřka výhradně na doporučení správce toků, tedy společnosti Povodí Ohře,“ řekl mluvčí magistrátu.

Klasickým příkladem potoku, kde je v posledních letech vyhlašován zákaz odběru vody, je podle něj Lomnický potok, přítok do vodního díla Stanovice. Zákazy odběru vod z menších vodních toků přicházejí v období, které je oproti minulým létům na srážky bohaté.

„Zemědělské sucho letos není tak výrazné jako v předcházejících letech,“ potvrdil Martin Cidlinský, mluvčí Povodí Ohře.

Z hydrologického pohledu je ovšem situace složitější. „Deště dokážou nasytit povrch a vrstvy těsně pod ním. V těch půdních horizontech, které dodávají vodu do řek, je ale situace pořád výrazně pod běžným stavem. Proto jsou průtoky na nízkých úrovních a je na vodoprávním úřadu, aby zvážil, zda už je nutné vydat zákaz odběru. My to pouze doporučujeme,“ naznačil Cidlinský.

Navíc se podle jeho názoru může situace postupem času ještě zhoršit. Hrozí totiž dominový efekt, kdy po těch nejmenších tocích dopadne sucho i na ty větší. Záleží na vývoji počasí. „Čím méně prší a je větší teplo, tím je situace horší,“ řekl mluvčí.

Extrémní situaci, kdy by kostky pomyslného domina dopadly až do Ohře, však nepředpokládá. „Ohře má dvě vodní nádrže, které řeku v případě potřeby dotují vodou. To se ukázalo v posledních letech. Kdyby Jesenice a Skalky nebylo, byla by řeka na suchu a musely by se zavřít například tepelné elektrárny, které jsou kvůli chlazení na vodě z Ohře závislé,“ nastínil Cidlinský, jak by mohla extrémní situace vypadat.

Další pohled na vodu nabízí v současnosti výstava Voda a civilizace. Ta je až do 9. srpna otevřená na terase karlovarského lázeňského hotelu Thermal. Čtyřicet příběhů si klade za cíl, aby se lidé zamysleli a začali přemýšlet jinak.

Fotografie pocházejí z mnoha institucí a od řady autorů. Zachycují například prameny Amazonky, výzkum chování velryb a delfínů i záběry vody v různých skupenstvích nebo povodeň v Praze v roce 2002. Některé snímky pak mají přímý vztah ke Karlovarsku. Jde například o přehradní nádrže Březová a Stanovice, které leží nedaleko krajského města.