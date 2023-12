Radši víc vyzbrojte policii, vyzývá instruktor. Kritizuje zbraňovou novelu

Podle Černého je současná legislativa dostatečná. Umožňuje třeba zabavit zbraně tomu, jehož zdravotní psychický stav se zhoršil. Jenže se příliš nevyužívá.

Selhal někde systém v případu střelce z filozofické fakulty?

Zatím nevíme, jestli neselhal. Podle mě mohl být střelec zastaven už o něco dříve, míněno na tom ochozu. A to kdyby policejní prvosledové hlídky byly vybaveny nějakou dlouhou zbraní s lehkou optikou, klidně obdobou laciné lovecké pušky. To nyní v praxi znamená nutnost zařadit do výbavy policistů, kteří jsou na místě takové události nejdříve, zbraně, které zasáhnou na sto až sto padesát metrů. Odstřelovač ze zásahové jednotky, ten tam bude tak nejdříve za patnáct minut, ale nebo spíš taky až za čtyřicet minut.