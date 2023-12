Většina lidí zvuk střelby nepozná. A je nutné nevylézat z úkrytu, říká expert

Jak se mají lidé zachovat, pokud se s aktivním střelcem setkají?

První věcí je, jak se to dozví. Většina lidí totiž nepozná zvuk střelby. Máme nějakou představu z filmu, kde však zvuk zpravidla není reálný. Je namixovaný, aby to jako střelba znělo. Takže při takovýchto událostech se stává, že lidé střelbu sice slyší, ale poté říkají, že si mysleli, že někde někomu spadly nějaké trubky nebo se jednalo jen o petardu. To znamená, že poznat střelbu je těžké, dokud nevidíme člověka se zbraní v rukou nebo nedostaneme varování.

Statistiky říkají, že devadesát procent lidí, kteří jsou zasažení střelbou, přežije.