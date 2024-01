Průměrný střelec musí na padesát metrů trefit, míní sportovní střelec o zásahu policie

Co jste si jako střelec řekl ve chvíli, kdy jste viděl video, jak se masový vrah David K. prochází po ochozu fakulty s dlouhou puškou a střílí kolem sebe, aniž by policie masivně opětovala střelbu?

Myslím si, že úplně totéž, co si pomyslel každý. Jak je něco takového vůbec možné!? Protože i kdyby se nikdo z těch policistů, co tam byli na místě a měli krátké zbraně, netrefil, tak už jen to, že by stříleli směrem k němu, by mělo smysl, protože by ho to logicky přinutilo se krýt a nemohl by se tam tak procházet. Tak se zachová každý člověk, když je pod palbou.

Pokud má někdo obavu, že přestřelí tu budovu a mine řádově o sedm osm metrů, tak mu zbraně vůbec nepatří do ruky.