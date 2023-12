Šance na přežití při střelbě? Bojujte, i holýma rukama, radí policejní instruktor

Jak je česká společnost připravena na podobné situace, kdy se někdo rozhodne vystřílet školu?

Bohužel takové situace se mohou stát, a to přesto, že žijeme v jedné z nejbezpečnějších zemí světa. Policie a záchranné složky jsou připravené, cvičí i některé organizace, školy, jednotlivci nebo zdravotnická zařízení. Ale nelze říci, že na toto někdo někdy bude plně připraven. To ani nejde. Když někdo v období míru někam vlítne a střílí, na to nemůže být předem připravena žádná země, policie ani lidé. Můžete zvýšit svoje šance určitým výcvikem, průpravou, systémem tak, že ztráty na životech budou co nejmenší.