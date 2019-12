Střelba v ostravské nemocnici je v Česku druhou nejtragičtější

8 obětí 24. února 2015

V restauraci Družba v Uherském Brodě zastřelil dlouhodobě nezaměstnaný elektrikář Zdeněk Kovář sedm mužů a jednu ženu a nakonec i sebe. Třiašedesátiletého pachatele nejtragičtějšího neštěstí svého druhu v ČR sousedé po činu popisovali jako člověka trpícího duševními problémy.

6 obětí 10. prosince 2019

Ve Fakultní nemocnici v Ostravě se střílelo v jedné z nemocničních ambulancí. Podle dosavadních informací zemřelo šest lidí, mezi oběťmi jsou lidé z čekárny.

4 oběti 8. března 2009

Jednačtyřicetiletý muž zastřelil při rodinné oslavě v Petřvaldu na Karvinsku čtyři lidi. Mezi mrtvými byla jeho bývalá přítelkyně, její rodiče a další muž. Po činu muž obrátil zbraň proti sobě; v nemocnici zraněním podlehl.

3 oběti 22. července 2003

Ladislav a John Pacovští zastřelili v Litvínovicích na Českobudějovicku tři muže. Byli to manžel, syn a zeť ženy, jejíž sestra se přátelila s Pacovského bývalou manželkou. Podle některých svědků byl vražedný útok pomstou za to, že rodina ženě pomáhala. Soudy poslaly Ladislava Pacovského na 25 let a jeho syna Johna na 11 let do vězení.

3 oběti 22. listopadu 2004

Pětadvacetiletý muž zastřelil v Tučapech na Táborsku po hádce svého otce, matku a o rok mladšího bratra. V roce 2006 byl odsouzen k doživotnímu vězení.

2 oběti březen 2006

V rodinném domku v Křemži na Českokrumlovsku zastřelil pachatel svou manželku a jejího syna. Za dvojnásobnou vraždu byl odsouzen k 19 letům vězení.

2 oběti 22. září 2011

Muž ve Svitavách několika ranami z krátké střelné nelegálně držené zbraně zastřelil svoji družku a její nezletilou dceru. Následně spáchal sebevraždu.

2 oběti 10. listopadu 2011

V areálu letecké továrny Aircraft Industries v Kunovicích zemřeli po střelbě tři muži včetně pachatele, bratra bývalého člena představenstva firmy a zbrojaře Pavla Musely Karla. Jedna žena byla lehce zraněna.

2 oběti 4. listopadu 2013

Dva lidé zemřeli a jeden byl těžce zraněn při střelbě v Raškovicích na Frýdecko-Místecku. Oběťmi byla studentka a její dědeček, zraněna byla dívčina babička, motivem činu byla neopětovaná láska. Za dvojnásobnou vraždu byl odsouzen učitel angličtiny Ondřej Dlouhý, v listopadu 2014 ho soud poslal na 27 let vězení.

Vážná napadení ostatních pacientů a personálu v nemocnicích

Případy vážného napadení ostatních pacientů nebo personálu nemocnic jsou v ČR spíše ojedinělé.

Letos v březnu například ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady postřelil pacient dva lidi, jeden z nich následně zraněním podlehl. Na hematologické klinice střílel čtyřiasedmdesátiletý pacient, pohádal se s dvěma muži, kteří s ním leželi na pokoji. Střelec po činu odmítl vypovídat, policie ho poslala do vazby a začala trestně stíhat. Koncem dubna pachatel zemřel v pankrácké věznici.

V lednu 2010 šestatřicetiletý muž, hospitalizovaný na psychiatrické klinice v Praze na Karlově kvůli maniodepresivnímu stavu, zkopal a usmrtil jiného pacienta. Soud mu později nařídil ochrannou ústavní léčbu. Úmrtím, v tomto případě útočníka, skončil v listopadu 2015 také případ, kdy ve Fakultní nemocnici v Olomouci psychicky nemocný muž surově napadl sanitáře. Zemřel poté, co jej zpacifikovali policisté s použitím paralyzéru.

Již před letošní vraždou na Vinohradech zažily české nemocnice případy střelby, vesměs ovšem bez vážnějších následků. V září 2005 agresivní muž zaútočil v táborské nemocnici na přivolané policisty. Z opasku jednomu vytrhl služební zbraň a šestkrát z ní vystřelil. Nikdo nebyl zraněn.

Bez zranění skončily i dva další případy z roku 2014, ve kterých hrála roli střelná zbraň. Nejprve v červnu střílel pacient ostravské fakultní nemocnice, který zbraň sebral pracovníkovi ochranky, podruhé pak v září jen vyhrožoval se zbraní v ruce opilý muž v pražské střešovické nemocnici.