PŘEHLEDNĚ: Interaktivní mapa středních škol, s počty zájemců a statistikami

Výběr střední školy je pro absolventy základních škol stěžejní - směřuje je k jejich budoucímu povolání. I proto by si měli s rozhodováním pospíšit, do prvního kola přijímacího řízení lze podávat dvě žádosti jen do 1. března.

Na obory s talentovými zkouškami šly podávat jen do loňského listopadu.

Podávat až tři přihlášky bylo možné naposledy do školního roku 2011/2012, pak ministerstvo školství od možnosti upustilo. Důvodem byla situace, kdy se zájemce o studium dostal na všechny tři školy, rozhodnout se mohl pouze pro jednu, ale kvůli jeho zbylým dvěma žádostem na jiných školách se jiný uchazeč nemusel dostat a školám se přijímačky prodlužovaly.

V dalším kole už mohou končící žáci devátých ročníků podat neomezený počet přihlášek.

Děti i jejich rodiče si díky interaktivní mapě mohou vybrat podle priorit okresy a typy škol, kde chtějí střední školu studovat. Prostudujte si možnosti vzdělávání, které se v Česku nabízí.

Na základě výběru se pak vyfiltrují ty školy, které odpovídají zadání - ať už podle formy studia, jeho délky nebo školného.

Zatímco loni mohli ředitelé středních škol rozhodnout kvůli covidu-19 o vlastních přijímacích zkouškách, letos se opět konají jednotné přijímací zkoušky pod taktovkou Cermatu.

V prvním kole se pro čtyřleté obory a obory nástavbového studia konají ve dvou termínech 12. a 13. dubna 2022, každý uchazeč má právo konat zkoušku dvakrát v řádném termínu (do dvou středních škol, případně dvou oborů vzdělávání). Započítá se vždy lepší výsledek.

Pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií jsou termíny o týden později 19. a 20. dubna 2022. Pokud by se někdo nemohl zúčastnit, existuje pro řádně omluvené náhradní termín 10. a 11. května.

Organizátor přijímaček zpřístupní řediteli školy hodnocení uchazečů nejpozději 28. dubna, ti pak mají na ukončení hodnocení přijímacího řízení a zveřejnění seznamu přijatých uchazečů nanejvýš dva pracovní dny od zpřístupnění hodnocení uchazečů Cermatem.

Nabídku škol a oborů lze prostudovat i na stránkách Národního pedagogického institutu ČR - www.infoabsolvent.cz. Získáte další informace, ale můžete si zkusit i orientační Profitest zájmů či zhlédnout filmové ukázky povolání k seznámení se s méně známými obory.