Jako za starých časů. Babiš oprašuje stínovou vládu, nechybí v ní Vondráček

Je to sotva čtrnáct dnů, kdy Andrej Babiš a jeho vláda opustili Strakovu akademii. Ještě předtím, než za sebou symbolicky naposledy zabouchl dveře, začal se evidentně intenzivně připravovat na svou opoziční roli. Už tehdy hnutí ANO začalo sestavovat stínovou vládu, jejíž fungování má v lecčems vypadat, jako by Babiš do opozice vlastně vůbec neodešel.