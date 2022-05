STALO SE DNES: Uprchlíci jsou pro kraje problém, převzetí Twitteru se odkládá

Někteří hejtmani nesouhlasí s přerozdělováním běženců z Prahy do krajů. Pražský primátor Zdeněk Hřib varoval, že ubytovací kapacity hlavního města už nestačí. Také apeloval na vládu, aby zrychlila přerozdělení lidí do regionů. Některé kraje se domnívají, že to není nejlepším řešením krize. Shodují se však na tom, že by věc měla řídit vláda centrálně.

Proti plánům na vstup Finska a Švédska do NATO se v pátek postavil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Podle agentury Reuters prohlásil, že tyto země hostí „příliš mnoho teroristických organizací“. Turecku vadí hlavně Strana kurdských pracujících (PKK) usilující o vznik samostatného Kurdistánu. Představitelé Finska i Švédska chtějí s Erdoganem jednat v sobotu.

Elon Musk požaduje prověření počtu falešných účtů na Twitteru a pozastavil kvůli tomu proces nákupu sociální sítě. „Dohoda s Twitterem je dočasně pozastavena, dokud nebudou k dispozici podrobnosti podporující výpočet, že spamové/falešné účty skutečně představují méně než pět procent uživatelů,“ napsal Musk v tweetu. Hranici pět procent už dříve sdělila sama platforma.

Ruské jednotky pokračují v útocích na Donbasu a ve směru na Záporoží. Dál čelí ostřelování také ocelárny v Azovstalu, odkud byla dokončena evakuace civilistů. Situace na bojišti se jinak zásadně nemění. Britské ministerstvo obrany ráno informovalo, že ruské síly soustředí své úsilí v oblasti Izjumu a Severodoněcku.

Česká katolická církev bude mít nového pražského arcibiskupa. Papež František vybral do čela církve Jana Graubnera místo kardinála Dominika Duky, kterému už je více jak 75 let. Graubner, který působí jako olomoucký arcibiskup, uvedl, že pro něj jmenování bylo překvapením.