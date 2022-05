Summit v Praze by mohl být něco jako Marshallův plán pro Ukrajinu, řekl Fiala

Fiala tak potvrdil slova ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka. „Bylo by to něco, co by České republice slušelo. Má to jednu podmínku, a to že situace na Ukrajině dospěje k mírovému řešení a to bohužel zatím nevypadá,“ řekl premiér Frekvenci 1. Summit by se měl každopádně odehrát na Pražském hradě, pravděpodobně v září či v říjnu.

„Musíme věřit, že Vladimír Putin pochopí, že jeho agrese na Ukrajinu mu nepřinese žádné výsledky, naopak že Rusko ztrácí. Ztrácí stále více vojensky, politicky, o tom morálním odsouzení prakticky z celého světa nemusím ani mluvit,“ doplnil.

Fiala také potvrdil, že vláda ustoupila od záměru uspořádat více akcí spojených s předsednictvím v regionech. Hlavním dějištěm tak bude Praha.

„To neznamená, že nic v regionech nebude, ale v tuhle chvíli není reálné, abychom ty větší akce dělali mimo Prahu,“ řekl. Na vině jsou podle něj finanční důvody, situace na Ukrajině nebo fakt, že předcházející vláda směřovala většinu objednávek právě do hlavního města.

Současně však podotkl, že první akce, která celé předsednictví otevře, tedy společné zasedání české vlády a Evropské komise, se uskuteční v Litomyšli. „Prvního července bude tato akce jednou ze zahájení našeho předsednictví,“ řekl s tím, že následně se plánují další akce včetně koncertu v Praze.

Delší nouzový stav? Pečlivě to zvážíme

Fiala také řekl, že brzy spolupodepíše vstup 103 Čechů do ukrajinských ozbrojených sil. Povolení již udělil prezident Miloš Zeman. „Mám v úmyslu to udělat velmi rychle. Jsou to jména, která procházejí poměrně složitým ověřovacím řízením, vyjadřují se k tomu tři ministerstva, pak to teprve podepsal pan prezident a ta má kontrasignace je z tohoto hlediska bezpečná,“ řekl Fiala.

Je podle něj třeba bavit se o možnosti prodloužení nouzového stavu v souvislosti s vlnou uprchlíků z Ukrajiny. Vláda podle něj situaci pečlivě zváží. Upozornil přitom, že nouzový stav umožňuje ministerstvům třeba rychleji doplňovat zásobníky plynu nebo lépe zajišťovat ubytovací kapacity.

K situaci na pražském hlavním nádraží uvedl, že se jí vláda prakticky nepřetržitě zabývá. Příchozích z Ukrajiny je podle něj velké množství, problémy jsou proto nevyhnutelné. „Ty se objevují a my je postupně řešíme,“ podotkl. Kromě romských uprchlíků je podle něj třeba řešit i rozmístění příchozích po republice.

Fiala také uvedl, že jmenování Aleše Michla guvernérem České národní banky ho překvapilo. „Je to výsostné rozhodnutí prezidenta republiky. Mě to překvapilo i z důvodu toho, jaká zastával stanoviska v rámci stávající bankovní rady,“ řekl s tím, že ČNB má v souvislosti s inflací zásadní roli. Podotkl však, že změna guvernéra nemusí znamenat změnu politiky celé instituce, záleží na většině v bankovní radě.