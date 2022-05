Vatikán v poledne oznámí konec arcibiskupa Duky, papež už vybral nástupce

Vatikán má už podle všeho jasno, kdo nahradí kardinála Dominika Duku v čele pražského arcibiskupství. Měl by jím být dosavadní olomoucký arcibiskup Jan Graubner, uvedl zdroj redakci iDNES.cz. Oznámeno by to mělo být v poledne.