STALO SE DNES: Ukrajina žádá o vstup do NATO, Rusko anektovalo čtyři její oblasti

Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil anexi čtyř ukrajinských oblastí. Česko vstoupilo do druhého kola voleb do Senátu. Ukrajina podává žádost o urychlené přijetí do NATO. Následkem poškození plynovodu Nord Stream uniklo do vzduchu velké množství metanu. U hlavního líčení v kauze Čapí hnízdo soudce pokáral Babišova advokáta Eduarda Brunu za ironický komentář výpovědi svědka.