Západ potřetí varuje před pobytem v Rusku. Čeká se nestabilita, věští expert

„V zásadě to jsou běžné typy varování, která se vydávají před tím, než se očekává nestabilita,“ přibližuje bezpečnostně-politický expert Martin Svárovský.

Dodává, že se tím úřady kryjí pro případ, kdyby například Rusové zcela uzavřeli hranice a nikoho nepouštěli na západ. „V takovém případě se může diplomacie odkázat na to, že své občany varovala,“ dešifruje Svárovský vzkaz západních zemí.

Přiznává, že z doporučení, které už obdrželi i sportovci působící v tamních klubech, nelze přesně vyčíst, co konkrétně se v nejbližších hodinách stane. „V zásadě může být komplikací se z Ruska dostat,“ přemítá bývalý diplomat v Maďarsku Svárovský.

Češi doporučení nechystají, jen info o Rusku

Poslední apel evropských a zámořských úřadů přišel přesně týden po vyhlášení „částečné“ mobilizace Rusů z úst prezidenta Vladimira Putina.

Důvodem by mohl být i strach, aby cizinci, kteří se nachází na ruském území, nebyli proti své vůli odvedeni a nemuseli také narukovat, případně se je tajné služby nepokusily přetáhnout na svoji stranu.

A tak zatímco západní státy opakovaně apelují na své občany, aby se z Ruska vrátili, Česko další výzvy nechystá. „Co se týče aktuálních doporučení ohledně cestování, v případě Ruska jsme již na nejpřísnějším stupni,“ napsala redakci iDNES.cz mluvčí ministerstva zahraničních věcí Mariana Wernerová.

Později dovysvětlila, že ministerstvo již koncem února občany varovalo před hrozbou zhoršení bezpečnosti v Rusku. „MZV důrazně varuje před cestami na území Ruské federace a vyzývá občany České republiky k opuštění země,“ stojí na stránkách ministerstva, text však pochází již z konce března.

„V rámci doporučení víc udělat nemůžeme,“ říká. Zmínila také, že se její rezort chystá pro Čechy upřesnit stávající problémy v zemi, na které mohou narazit. „Jde například o nefungující platební karty a také o upozornění na problematiku těch, co mají dvojí občanství,“ dodává.

Češi, kteří míří do zahraničí nebo v něm již delší dobu pobývají, mají možnost registrovat se do systému DROZD (Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí, pozn. red.). Skrze něj pak mohou dostávat aktuální informace a výstrahy ministerstva zahraničních věcí pro daný region, úřad naopak disponuje informací, kolik lidí se na území asi nachází, a v případě nebezpečí s nimi může lépe komunikovat.

A právě v systému DROZD je podle Wernerové registrováno asi 80 Čechů, s ohledem na sportovní či pracovní aktivity může být číslo ale mnohem větší.