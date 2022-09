Ukrajinská armáda dokončuje obklíčení Rusů v Lymanu, hlásí východní velení

Mluvčí poznamenal, že Rusové jsou v oblasti poměrně silně opevnění. Připomněl, že zatímco při charkovské operaci byl „nepřítel zlomen a dal se na útěk“, v oblasti Lymanu byly ruské jednotky lépe připravené a motivované.

„Proto to trvalo, ale náš generální štáb a polní štáb je porazil takticky: plánováním a přenášením z operace jako vojáci s vysokou úrovní zkušeností a výcviku,“ zdůraznil podle agentury Unian.

Také vůdce separatistů z mezinárodně neuznávané Doněcké lidové republiky Denis Pušilin připustil, že ukrajinské síly „z poloviny“ obklíčily město a pravidelně ostřelují silnici z města. „Silnici do města Svatove (v sousední Luhanské oblasti) kontrolujeme, ale je pravidelně ostřelována,“ dodal.

„Naši muži bojují, přisouváme posily, měli by vydržet, ale nepřítel vrhl do boje také velké síly,“ řekl s tím, že Ukrajinci posílají do města průzkumné a diverzní skupiny.

„Obrana Lymanu se může zhroutit již v pátek večer nebo v sobotu, což vrhne stín na vyhlášení anexe čtyř ukrajinských regionů Ruskem,“ upozornil podle ruské redakce BBC analytik Rob Lee z Foreign Policy Research Institute. Pád města by mohl vést k dalšímu průniku ukrajinských vojsk do hloubi Donbasu.

„Všechny přístupové a logistické cesty, jimiž nepřítel dodával munici i lidské zdroje, jsou ve skutečnosti pod palebnou kontrolou Ukrajiny,“ řekl mluvčí ukrajinských ozbrojených sil působící na východě země. Dodal, že boje pokračují.

Mychajlo Podoljak, poradce šéfa kanceláře ukrajinského prezidenta, na Twitteru napsal, že Rusové budou muset Ukrajince požádat, aby vojákům obklíčeným v Lymanu umožnili odchod z města. „Samozřejmě jen pokud se (v Kremlu) o své vojáky zajímají,“ dodal. I ruští vojenští blogeři podle ISW předpovídají ruským silám v Lymanu bezprostřední porážku.

Pád lymanské „kapsy“ může pomoci ozbrojeným silám Ukrajiny začít ohrožovat ruské pozice na západní hranici Luhanské oblasti a v oblasti Severodoněcku a Lysyčansku.

Ruská armáda dobyla Lyman na konci května. Město jí sloužilo jako důležitý dopravní a logistický bod při vojenských operacích na severu Doněcké oblasti. Pokud ho ukrajinská armáda získá zpět, půjde o její největší úspěch od začátku nynější protiofenzivy na severovýchodě země.

Tlačí ji ovšem čas, musí podniknout významný postup před příchodem zimy, kdy se vojenské operace zpomalí a kdy Rusko, které minulý týden vyhlásilo částečnou mobilizaci, získá více času na opevnění svých pozic.

Lyman je poměrně malé město, ale je strategicky důležité pro obě strany, upozornila BBC. Rusům Lyman sloužil jako výchozí bod pro postup na Slovjansk a Kramatorsk a dobytí města také umožnilo přetnout silniční spojení mezi Slovjanskem a Siverskem.