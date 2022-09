Rusko je potápějící se loď. Čeští politici odsoudili oznámení o anexi

V živáku vidíme, že co Rusák chce, to si ukradne. Nic jiného neumí. Zmanipulované hlasování před hlavněmi samopalů není žádné referendum. Anexe je sprostá krádež a nesmíme to tolerovat! Vytrváme v pomoci Ukrajině, dokud v boji za svobodu a celistvost nezvítězíme. #SlavaUkraini ✌