STALO SE DNES: Kulhánek si kvůli fotbalu předvolá velvyslance, D1 je otevřená

Ministr zahraničí Jakub Kulhánek vyslyší výzvu ministra vnitra Jana Hamáčka a v pondělí si předvolá britského velvyslance v Česku Nicka Archera kvůli nařčení českých dětí z rasismu. Děti jako jediné měly přístup na čtvrteční zápas, kde bučely na fotbalistu tmavé pleti Glena Kamaru.



Silničáři dokončili rekonstrukci dálnice D1 a otevřeli tak poslední opravovaný úsek. Rekonstrukce trvala devět let a vyšla na 21,8 miliardy Kč bez DPH. Omezení na dálnici však budou pokračovat i v příštím roce, kdy začne rozšiřování na šest pruhů okolo Brna.

Slovensko se přesunulo do kategorie vysoce rizikových zemí. Ministerstvo zdravotnictví zařadilo mezi červené země také Lucembursko. Pro návrat do Česka bez očkování proti covidu-19 budou lidé muset na PCR test a do izolace.

Bývalého prezidenta Václava Klause propustili z Ústřední vojenské nemocnice do domácího léčení. Klaus se do nemocnice dostal poté, co měl potíže s vysokým tlakem. Exprezident bude nadále docházet na pravidelné kontroly.

Přes týden aktivní sopka na Kanárských ostrovech vytvořila novou puklinu, ze které vytéká láva. Úřady zároveň zaznamenaly osm zemětřesení o síle až 3,5. Jedná se o třetí puklinu od jejího výbuchu v září. Úřady nyní čekají, zda se láva z nové pukliny spojí s hlavním lávovým proudem.