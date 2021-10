Kulhánek si kvůli nařčení českých dětí z rasismu předvolá britského velvyslance

Kauza začala tím, že britská média se po čtvrtečním utkání 2. kola skupiny A fotbalové Evropské ligy mezi pražskou Spartou a úřadujícími skotskými mistry Rangers pozastavila nad bučením dětského publika na hráče tmavé pleti Glena Kamaru. Podle nich toto chování zastínilo prohru celku z Glasgow 0:1.



Fotbalová Sparta po pohárovém utkání se skotskými Rangers důrazně odmítá obvinění britských fanoušků i tamních médií z rasistického chování publika. „Urážení dětí v online prostoru i v médiích je neakceptovatelné, zoufalé a směšné,“ ohradila se Sparta v prohlášení, které vydala i v angličtině. Spartu v boji podpořil i slávistický šéf Jaroslav Tvrdík.

„Nechutný útok poradce Skotské fotbalové asociace pro rovnoprávnost a diverzitu na české děti a na ČR obecně,“ reagoval na kritiku z britské strany Hamáček na svém twitterovém účtu.

„Češi nejsou zkažené ovoce a národ rasistů,“ doplnil. Reagoval tak na příspěvek Marvina Bartleye, který na sociální sítě sdílel fotografii zkaženého ovoce a přirovnal k němu české děti. Ministr Hamáček vyzval ministra zahraničí Jakuba Kulhánka, aby předvolal britského a požadoval zastavení útoků.



Kulhánek předvolá velvyslance

„A dost! Záměrně šířené nechutné urážky českých dětí v médiích a na internetu do fotbalu nepatří a do dobrých vztahů mezi dvěma zeměmi už vůbec ne. Předvolám si na pondělí britského velvyslance a budu s ním celou záležitost řešit,“ reagoval na Hamáčkovu výzvu Kulhánek.



Ministr pro iDNES.cz uvedl, že schůzi s velvyslancem předem komentovat nebude. „Ale takové výroky se nehodí ani do fotbalu a nepřispívají ani dobrým česko-britským vztahům a o tom budu s panem velvyslancem v pondělí mluvit,“ uvedl.



Na dotaz, jestli to není od ministra vnitra Jana Hamáčka zbytečná politizace fotbalové kauzy, Kulhánek odpověděl, že není, když „zaznívají takto drsná slova. Je potřeba, aby se Česká republika prostřednictvím své diplomacie ohradila“.

„Budu s panem velvyslancem chtít hledat řešení, aby tyto nehorázné výroky, proti kterým se důrazně ohrazujeme, přestaly,“ nastínil cíl předvolání britského velvyslance Kulhánek.



Děti se nakazí od dospělých

Fotbalista Marvin Bartley po čtvrtečním zápase zveřejnil na sociální sítě vyjádření. „Nejhorší je, že nejsem vůbec překvapen z toho, co se včera stalo v Praze. Není to chyba dětí, protože ony jen opakují to, co vidí u dospělých,“ uvedl a připojit fotku čerstvých plodů, které jsou v míse se zkaženými. „Jaká je šance, že se taky nakazí,“ napsal na Twitter Bartley.



Čtvrteční zápas Sparty Praha s Glasgow Rangers byl bez fanoušků. „Nemá cenu riskovat na vlastní pěst. Pěkný výlet by se mohl zvrhnout v tragédii,“ tvrdil advokát Aamer Anwar, který obvinil slávistu Ondřeje Kúdelu z rasistické urážky mířené na Kamaru. „Mám podezření, že ti ultras by vyhledávali fanoušky Rangers, kteří by neměli šanci. Nejlepší, co mohou udělat, je zůstat v bezpečí doma,“ řekl britskému bulvárnímu listu Daily Record.