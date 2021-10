Slovensko zčervenalo. Neočkovaní navrátilci budou muset na test a do izolace

Seznam zemí podle míry rizika nákazy aktualizuje ministerstvo zdravotnictví pravidelně na základě dostupných dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí.



Obtížnější návrat je z červených zemí, kde hrozí vysoké riziko nákazy covidem-19. Do této kategorie spadá Bulharsko, Belgie, Irsko, Chorvatsko, Kypr, Norsko, Lotyšsko, Německo, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Švýcarsko a od pondělí i Lucembursko a Slovensko. Na Slovensku rychle přibývá infikovaných, v úterý země ohlásila nejvyšší denní nárůst případů za posledního téměř půl roku, laboratoře v zemi odhalily 1 459 lidí nakažených covidem-19.

Do epidemiologicky nejhorší kategorie zemí s velmi vysokým rizikem nákazy a ministerstvo je značí tmavě červeně, spadají Litva, Slovinsko, nově Estonsko a ostatní třetí země mimo EU.



Podmínky návratu z rudých zemí

Lidé, kteří nemají čtrnáct dní od dokončeného očkování proti covidu-19 nebo v posledních 180 dnech prodělali onemocnění a vracejí se z červené a tmavě červené kategorie, musí ještě před návratem do Česka vyplnit příjezdový formulář. Zároveň musí před návratem podstoupit antigenní nebo PCR test, pokud k návratu použijí hromadnou dopravu.



Po návratu do Česka musí podstoupit další PCR test, a to nejdříve 5. den a nejpozději 14. den po vstupu na české území. Do té doby je nutné zůstat v samoizolaci. V případě cesty do Česka individuální přepravou, není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale po návratu platí stejné podmínky.

Návrat ze zelených a oranžových zemí Při návratu ze zemí zelené, oranžové, červené a tmavě červené kategorie je nutné vyplnit příjezdový formulář. Před vstupem na území ČR nebo nejpozději do 5 dní po vstupu je povinnost podstoupit antigenní nebo PCR test.

Další kategorií jsou oranžové země, které se vyznačují středním rizikem nákazy. Sem se řadí Andorra, Dánsko, San Marino, Švédsko, Španělsko vč. Baleárských a Kanárských ostrovů, Itálie, Lichtenštejnsko, Island, Finsko, Francie, Maďarsko, Monako, Nizozemsko a Portugalsko včetně Madeiry.



Nejbezpečnější kategorií jsou zelené státy s nízkým rizikem nákazy, kam patří od pondělí Malta, Polsko, Vatikánský městský stát a Azorské ostrovy. Z mimoevropských zemí nebo jejich částí pak Austrálie, Chile, Hongkong, Jordánsko, Korea, Kanada, Katar, Kuvajt, Macao, Nový Zéland, Saúdská Arábie, Rwanda, Uruguayská východní republika nebo Tchaj-wan.