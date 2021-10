Polské argumenty jsou jako z rádia Jerevan, zlobí se Brabec kvůli Turówu

To vše kvůli jedinému bodu smlouvy – jejímu trvání. Poláci totiž požadují, aby její platnost byla pouze dva roky. Důl má přitom povolení k těžbě do roku 2044. To Češi odmítají.

„Takovou dohodu jsme nemohli podepsat. Požadavek, aby vzájemná smlouva trvala po celou dobu těžby dolu tam je od začátku a oni ho nikdy dřív nerozporovali. Tenhle jejich signál nás znervózňuje, neboť už předem naznačují, že smlouvu budou chtít vypovědět,“ řekl v rozhovoru iDNES.cz ministr životního prostředí Richard Brabec.

Všichni očekávali, že čtvrtek přinese vzájemnou dohodu. Proč to nedopadlo?

Na všem už shoda panovala. Na penězích, na technických řešeních. Najednou přišla z našeho pohledu nepřijatelně krátká protinabídka, aby smlouva umožňovala její vypovězení po dvou letech. Podle nás má logiku, aby smlouva platila po celou dobu platnosti provozu dolu, tedy do roku 2044. Naše vzájemné názory na to byly ale tak rozdílné, že jsme se rozešli.

Žádný kompromis v tom nešel vyjednat?

Není obhajitelné, že za dva roky to Poláci vypoví a na čem se teď dohodneme, přestane platit. Navíc je to signál, který mě znervózňuje, neboť už teď naznačuje, co mají v úmyslu. O kompromisech se tedy můžeme bavit v jiných věcech, ale jak bych tohle obhájil před českou veřejností?

Udělalo se tedy ve snaze domluvit vše? Polsko argumentuje, že žalobou na ně k eurounijnímu soudu na ně Česko vytváří nepřiměřený tlak...

Mám čisté svědomí, vyčerpali jsme všechna mírová řešení desetkrát, projevili jsme svatou trpělivost. Jen v posledních dnech jsme s Poláky jednali 28 hodin čistého času.

Oni s nám i dřív nejednali, dávali okázale najevo, že naše požadavky jsou neoprávněné, odmítali nám poskytnout informace o tom dolu, smáli se nám, že soud nemáme šanci vyhrát. A pak byli v šoku, když jsme skutečně tu žalobu podali a vyhráli. Přitom to nebyl náš cíl, ale oni nám nedali jinou možnost, třebaže jsme je varovali snad padesátkrát.

Co říkáte na jejich popis situace, kdy Poláci svádějí krach jednání na vás, že máte iracionální požadavky?

Nedohodli jsme se, což se prostě občas stává. Ty řeči kolem, to je jak z rádia Jerevan. Čtu i polská média a ani ta už o problému neinformují tak jednostranně, jako dřív. Je to proto, že jsme je k nám pozvali, abychom mohli odpovídat na jejich otázky. Poláci na nás vytvářejí tlak, když tvrdí, že jsme to zavinili my. Jsou velmi tvrdí vyjednavači. Ale nejsou zvyklí, že jim někdo čelí se stejnou zarputilostí. Přitom měli už tisíc možností se domluvit, aby to bylo win/win a neudělali to.

Zmínil jste polská média. Ta provládní o celém sporu informují čtenáře velmi zvláštně, přiživují mýty o tom, že chceme jako Češi dodávat Polsku své vlastní uhlí a že naše české doly vlastně škodí Polsku stejně jako Turów. Co na to říkáte?

Neznám český důl, který by byl tak blízko hranic a bral Polsku zásoby podzemní vody. Je to iracionální argument. Znovu opakuji, náš cíl není jejich důl uzavřít, o to nám nikdy nešlo. Nechceme jim ani dodávat uhlí z našich dolů, vždyť těžbu sami utlumujeme. Prosili jsme Poláky, ať nepíšou tyhle nesmysly, jsou to obskurní spekulace. Pokud Poláci mají nějaký konkrétní příklad, kde jim naše české provozy škodí, ať to řeknou. Žádný takový případ neexistuje.

Stále ještě vidíte šanci, že jednání budou pokračovat a dojde k vzájemné dohodě?

Ano, jednání byla přerušena, nikoliv ukončena. My už bychom se technicky vzato ani nemuseli scházet, stačilo by, kdyby Polsko kývlo na ten jediný sporný bod, na němž se to všechno točí a dohoda je na světě. Její podpis vládami obou zemí je pak už záležitostí dnů.