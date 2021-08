STALO SE DNES: Delta útočí i na očkované, BIS dál povede Koudelka

Očkovaní lidé nakažení variantou delta mohou přenášet koronavirus stejně snadno jako ti bez vakcinace. Zjištění vychází z předběžné analýzy dat, kterou provedla britská vládní zdravotní agentura Public Health England (PHE). K potvrzení výsledků však budou potřeba další cílené studie.

Vláda se na návrh premiéra Andreje Babiše jednomyslně rozhodla pověřit Michala Koudelku vedením BIS až do rozhodnutí nové vlády, která vznikne po volbách. Mandát řádného ředitele Koudelkovi v čele civilní kontrarozvědky končí v půli srpna. „Nová vláda rozhodne o jmenování na pět let,“ řekl Babiš po jednání kabinetu.

Lesní požáry, které zachvátily Řecko, pomáhají hasit stovky hasičů a desítky kusů techniky z 22 států. V neděli večer jim na Twitteru poděkoval řecký premiér Kyriakos Mitsotakis. Řecku pomáhá zvládnout nejhorší požáry za poslední desítky let i Česká republika. Čeští hasiči přijeli do jihoevropské země v neděli večer. Zapojili se do záchranných prací na poloostrově Peloponés.

Na třicet německých, polských a švýcarských motorkářů vjelo o víkendu bez patřičného povolení do Krkonošského národního parku. Strážci parku jim spolu s policisty na okraji Pece pod Sněžkou rozdali pokuty.

Automobilka Volkswagen přestane v jedné ze svých závodních jídelen podávat maso. Na změnu jídelníčku se budou muset připravit zaměstnanci kmenové výrobny v německém Wolfsburgu. Ačkoliv má kantýna i vlastní řeznictví, kde vyrobí více než sedm milionů kari klobás ročně, zaměstnanci si je už v práci nedají.