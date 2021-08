Cizinci na motorkách vyjeli do Obřího dolu v Krkonoších, dostali pokuty

Motocyklisté neodstavili stroje na parkovištích v centru Pece pod Sněžkou, ale pokračovali přes zákaz ještě asi dva kilometry po silnici do Obřího dolu.

„Zahraniční motocyklisté se měli dostat až ke kapličce v Obřím dole. Když se vraceli dolů, u dolní stanice lanovky na ně čekali policisté z Pece. Za porušení zákazu vjezdu jsme uložili celkem devět pokut po dvou tisících korun,“ sdělila mluvčí hradecké policie Šárka Pižlová.



Zástupci správy národního parku na facebookovém profilu uvedli, že se jednalo zřejmě o motorkáře Hells Angels.

„Pokuty ukládali pouze policisté. Od našich strážců mám informaci, že jezdců bylo třicet. Kolik jich policie dokázala pokutovat, bylo na nich,“ řekl mluvčí Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Radek Drahný.

„Jo, to jsou ty kreténi, co jezdili přes Vrchlabí fronta nefronta... taky měli tyhle nápisy na zádech,“ poznamenala v debatě pod příspěvkem žena pod přezdívkou Luova Lu.



Vesměs však debatéři poukazovali na směšnou výši pokut. „Tak to je výsměch.... To je pro ně kapesné... Je to jen signál, že si můžou takové řádění zaplatit...,“ uvedl Daniel Žižka.

„Aspoň nějaká pokuta. No jo, no. Teď se zaměřte na motorky, co jezdí po lese,“ žádal správce parku Jan Hruška.

Maximální bloková pokuta za porušení zákazu vjezdu činí dva tisíce korun, ve správním řízení 1,5 až 2,5 tisíce.

Pokud ukládají pokuty strážci národního parku, ti se řídí zákonem o ochraně přírody a krajiny, který stanovuje přestupky pro fyzické osoby v nejnižší sazbě do výše 10 tisíc korun. Pokud už někdo zničí zvláště chráněná území, sazba je do 20 tisíc korun nebo až do 100 tisíc.

Například čtyři motocyklisté 1. dubna 2020 jezdili na terénních motocyklech s pásy po zasněžených Krkonoších a dostali pokuty každý ve výši 100 tisíc korun. Postupně je do letoška zaplatili.

Pokuty, které pachatelé přestupků dostávají, nejsou příjmem Správy KRNAP. Polovina jde obci, na jejímž katastru se přestupek stal, přičemž obec jej musí použít na zlepšení kvality života v obci. Druhou polovinu dostane Státním fond životního prostředí, který zajišťuje financování projektů, jako například Zelená úsporám či Dešťovka, uvedl dříve mluvčí parku Radek Drahný.



V Krkonoších podle správců parku přibývá porušování zákazu pohybu v klidových územích národního parku a přestupků proti návštěvnímu řádu chráněného území. Počet pokut uložených na místě stoupá. Přibývá také přestupků, které se daří vyřešit. Strážci za loňský rok uložili 65 pokut za porušení zákona o ochraně přírody a krajiny ve výši 81 tisíc korun. Právníci odboru státní správy řešili 58 správních řízení a uložili pokuty v částce 1,3 milionu korun.