Ubývá infarktů, přibývá však srdečních selhání. Chystá se nový „jízdní řád“

Podle ministerstva je cílem snížit výskyt nemoci srdce a úmrtnost, která s ní souvisí. Plán by se měl věnovat například i lepší dostupnosti moderních léků a nových léčebných postupů nebo reagovat na stárnutí a horšící se kondici české populace, které boj s nemocemi lékařům výrazně komplikují.

O podobě nového „jízdního řádu“ pro českou kardiologii budou komunikovat lékaři mimo jiné na nadcházejících akcích České kardiologické společnosti, zejména pak na jejím květnovém kongresu v Brně.

Česko sice v současnosti Národní kardiovaskulární plán má, je však zastaralý – z roku 2013 – a podle expertů je nutné jej nahradit.

„Změnilo se složení populace, která stárne, s tím souvisí i změna spektra kardiovaskulárních chorob. Dlouhodobě například ubývá úmrtí na infarkt, zato ale rapidně rostou počty srdečního selhání. Tím pádem se mění i potřeby léčby. Zároveň se objevují nové terapeutické postupy, nová léčiva nebo metody prevence, na což by měl nový kardiovaskulární plán reagovat,“ zdůraznil předseda České kardiologické společnosti Aleš Linhart.

Nějakou formou kardiovaskulárního onemocnění podle něj v Česku trpí až tři miliony obyvatel. Nový Národní kardiovaskulární plán by podle lékařů měl nejdříve zmapovat současnou situaci, určit, jaké jsou priority a cíle v jednotlivých oblastech a navrhnout způsob, jak jich dosáhnout. Tím hlavním cílem je pak snížit celkový počet úmrtí na choroby srdce a cév v Česku. Plán by měl být hotový do konce roku 2023.

Plán by měl zajistit, aby se pacienti lépe dostali k moderní léčbě, lékařům pak zajistit přístup k nejnovějšímu vybavení a postupům. Klíčovým bodem bude také zlepšení prevence a šíření osvěty ohledně kardiovaskulárních rizik a zdravého životního stylu.

„Zvykli jsme si, že počty nemocných a úmrtí na kardiovaskulární nemoci dlouhodobě klesaly, ať už díky pokrokům v medicíně nebo zlepšení socioekonomické situace. Nyní se však Česko ocitá na bodu zlomu, kdy se trend obrací,“ podotýká místopředseda České kardiologické společnosti Miloš Táborský.

„Zatímco u akutní nebo intervenční kardiologie jsme na špičce, v oblasti prevence srdečních chorob situace není vůbec růžová. Na nemoci srdce sice v Česku zemře o 50 procent méně lidí než před 30 lety, ale pořád je to dvakrát více než ve Francii, Španělsku nebo Norsku. Na tom musíme zapracovat,“ upozornil také Michal Vrablík z Kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze.

V České republice rychle přibývá obézních lidí – v současné době je obezita problém až u pětiny populace, čímž obsazuje v rámci EU nelichotivé prvenství. Dlouhodobě se pak v rámci EU Česko pohybuje na špici spotřeby alkoholu.

Kardiovaskulární choroby v tuzemsku vévodí statistice příčin smrti, kdy jim jde na vrub přibližně 40 procent ze všech úmrtí. I proto plán podle lékařů musí pokrýt všechny oblasti kardiovaskulární péče. Experti také upozorňují, že Česko s obnovou Národního kardiovaskulárního plánu následuje příklad dalších států v EU.