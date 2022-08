Třetina lidí má díru v srdci, říká kardioložka. Pomáhá nemocným i sportovcům

Co vás přivedlo do Česka?

Rodiče jsou kardiologové a já chtěla pokračovat. Na Slovensku však nebyla velká nabídka míst pro začínající lékaře, tak jsme s manželem nastoupili na internu do malé nemocnice v Bílovci a brzy přešli do nemocnice v Novém Jičíně. Já šla záhy na mateřskou s první dcerou, které je 21 let, manžel tam pracuje dosud a ve městě i bydlíme. Po druhé mateřské jsem nastoupila na kardiologii do Nemocnice Agel Třinec-Podlesí, kde jsem udělala atestaci z oboru. Nyní tam dělám ultrazvukové vyšetření srdce, a to nejen nemocným lidem, ale preventivně i těm, kteří aktivně sportují tak jako třeba já. A připravuji se na atestaci v oboru tělovýchovné lékařství.

Od vzniku centra jsme vyšetřili 133 sportovců, z toho jen letos už 89. A pěti z nich jsme bohužel museli sportování zakázat.