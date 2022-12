Rozběhat virózu? Pro srdce riziko. Bolest svalů je varování, říká kardiolog

Možná se mi to jen zdá, ale v mém okolí přibývá aktivních lidí v produktivním věku, které znenadání postihne infarkt, objeví se srdeční arytmie nebo jiné potíže se srdcem a cévami. Jak to vidíte vy?

Platí, že nemoci srdce a cév jsou nejčastější příčinou úmrtí nejen v Česku, ale i na světě, až druhá v pořadí jsou onkologická onemocnění. A nesportovci jsou mnohem ohroženější než sportovci. Tím nemyslím jen vrcholové. I u amatérského sportovce vás víc překvapí, když se vyskytne problém, může to však být nějaká ze skrytých vrozených vad. Ale jedna okolnost je u sportovců přece jen rizikovější…

Velmi rizikovou skupinou jsou jedinci, kteří aktivně sportovali v mládí a v nějakých pětačtyřiceti se rozhodnou ke sportu vrátit.