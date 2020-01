Soukup vytáhl Havla, „skoncoval” se Zemanem a chce být prezidentem

Pořad Týden s prezidentem chyběl v programu TV Barrandov bez řádného vysvětlení už minulý týden. Ačkoli dříve byl Jaromír Soukup ochoten letět za Milošem Zemanem třeba na otočku do Číny, aby rozhovor s hlavou státu natočil a odvysílal včas.

Nestane se tak ale nejspíš ani tento čtvrtek, ačkoli s tím majitel mediálního domu Empresa Media původně počítal. Podle serveru MediaGuru je pak od následujícího čtvrtku do primetime namísto Týdne s prezidentem plánován nový třicetiminutový seriál s názvem „Je to kampaň!“ o lidech, kteří „chtějí něco změnit“.

Nejprve si shrňme oficiální důvody, které Jaromír Soukup a mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček přinesli na vysvětlení.

Hádka s Nejedlým?

„Omezím se na konstatování, že nyní pracujeme na inovovaném a zajímavém plánu pravidelných mediálních aktivit pana prezidenta. Plán bude zahrnovat osvědčené i nové pořady,“ řekl Blesku prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček k možnému zrušení Týdne s prezidentem. Podrobnosti neuvedl.

Příliš konkrétní nebyl ani Jaromír Soukup. „Stále řešíme, jaké pořady vám v dalších týdnech na Barrandov.tv nabídneme. Chceme zachovat ty, které máte rádi. Ale také přijít s něčím novým. V řadě věcí už máme jasno. Jednou z nich je, že přijdeme s novým pořadem,“ uvedl podle MediaGuru minulý týden na Facebooku.

Myslíte si, že mezi prezidentem Milošem Zemanem a Jaromírem Soukupem došlo k roztržce?

ANO 394 NE 57

Že se něco děje ale bylo patrné už z několika předchozích příspěvků Jaromíra Soukupa na sociální sítě. Podle některých kuloárních informací měl totiž v posledních dnech především s okolím prezidenta Miloše Zemana v čele s Martinem Nejedlým vážné rozepře, které se nejspíš týkaly byznysu okolo jeho skupiny. Samotného prezidenta prý začaly každotýdenní rozhovory poněkud unavovat.

Zeman? Jen pár vět v dějepisu

Na titulní straně Soukupova časopisu TÝDEN tak byl předminulé pondělí třeba Václav Havel s titulkem Vizionář. Sám majitel týdeníku k tomu na Facebook kromě jiného připsal: „Hlavní téma: prezident Václav Havel, který bude mít v učebnicích historie už navždy zajištěno čestné místo.

Autor článku píše: „Václav Havel se zařadí vedle Karla IV., Jiřího z Poděbrad, J. A. Komenského či T. G. Masaryka. Éru Václava Klause či Miloše Zemana ale školní dějepis zřejmě odbude jen pár větami,“ napsal Jaromír Soukup a přidal symbol tleskajících rukou.

Mimochodem, v následné diskuzi to od svých sledujících z drtivé většiny strašlivě schytal. „Takže ta óda na V. Havla, kterou jste nedávno, pane Soukupe, napsal, je přeci jen vaše! Zklamal jste mnoho lidí, víte o tom?“ napsala třeba jedna z diskutujících. „Tohle nepíše Soukup, tohle by nenapsal... Je to provokace, aby mu ubylo diváků... Může někdo zavolat Soukupovi, jestli je to pravda???“ vyzývala další.

Další ataky vůči Miloši Zemanovi z jeho strany pak přišly, když server Info.cz přinesl informace, že Zemanem navržená kandidátka na ombudsmanku Helena Válková napsala v sedmdesátých letech minulého století článek s prokurátorem Josefem Urválkem, jenž kromě jiného poslal na smrt Miladu Horákovou.

Každý má své limity. Prý i Soukup

Jaromír Soukup tomu věnoval hned několik příspěvků na sociální sítě. „Jestli se v něčem cítím jistý, je to právo. Věnuji se mu celý profesní život. Uráží mě, pokud právnička (navíc s profesorským titulem) argumentuje, že nevěděla, kdo byl Josef Urválek. Že nevěděla, k čemu se využíval ochranný dohled. Je to nedůstojná obhajoba pro ni i pro širokou veřejnost,“ napsal v pátek 10. ledna na Facebook.

„Přečetl jsem přes noc velké množství článků. Slyšel rozhovory s paní profesorkou. A udělal si naprosto jasno: ombudsmanka, co šla po disidentech, je pro mě NAPROSTO NEPŘIJATELNÁ představa. Veřejný ochránce lidských práv má být respektovaná osobnost s nezpochybnitelnou morální autoritou. Prof. Helena Válková tyto předpoklady nesplňuje. Její mediální obhajobě nevěřím. Ombudsmankou by být neměla!“ dodal Jaromír Soukup v témže příspěvku.

V neděli, kdy už se v kuloárech otevřeně mluvilo o tom, že jeho televizní rozhovory se Zemanem nejspíš skončí, pak po rozhovoru hlavy státu pro Blesk Soukup na síť Twitter napsal: „Miloš Zeman se vyjádřil, že Urválek byl zrůda a Válkovou nominovat nebude. Tak hurá. Debat o tom, jestli Válková patří do správy svobodného státu, se účastnit nebudu. Svoboda je jedna kategorie a Urválek jiná. Nabídneme tedy KPR (Kancelář prezidenta republiky – pozn. red.) další natáčení Týdne s prezidentem. Schválně, co odpoví“.

Z Hradu asi příliš kladně neodpověděli, protože v pondělí krátce po třetí hodině odpolední Jaromír Soukup poněkud nelogicky se svým předchozím vyjádřením tweetoval: „Každý má své limity. A mým je, že odmítám dávat prostor lidem, kteří hájí vrahy. Urválek je stejný vrah jako Eichmann. A pokud v tom nejsme s hlavou státu zajedno, nevím, zda jsme schopni najít v něčem jiném společnou řeč... Nechci, aby Česko řídili lidé jako Válková. Tohle je pro mě otázka principu.“

Týden s prezidentem Jaromírem Soukupem?

Pokud tedy nedojde k nějakému zvratu, pořad Týden s prezidentem na TV Barrandov definitivně skončil. Pokud v tu dobu ještě bude televizi mít, mohl by v nich Jaromír Soukup pokračovat opět třeba v roce 2023, kdy bude další prezidentská volba. Té se totiž hodlá zúčastnit, jak ostatně stojí i v záhlaví jeho twitterového účtu. „Podnikatel, moderátor a kandidát na prezidenta ČR 2023. Člověk, co stále věří v lepší zítřky,“ píše tam o sobě moderátor nepočítaně pořadů ve své televizi.

Ostatně svoji kandidaturu oznámil v dubnu loňského roku právě v jednom z nich, konkrétně v pořadu Moje zprávy, když odpovídal na dotaz jedné z divaček. „Docela vážně o tom uvažuji. Vidím docela slušnou podporu ve výzkumech, vysokou známost mého jména. Je to skoro devadesát procent a zároveň je i poměrně málo lidí, kteří mě opravdu nemusí. Můžu vám možná jako první říci, že to zkusím a že v roce 2023 kandidovat budu,“ odpověděl tehdy Jaromír Soukup.