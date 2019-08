Talkshow Jiřího Ovčáčka. Pořad spouští TV Barrandov na konci srpna

Informace o plánovaném Ovčáčkově pořadu se tento týden objevily na sociálních sítích. Sázková kancelář Fortuna vypsala sázky na to, jak se bude pořad jmenovat,jeho název nakonec odpovídá nejnižšímu kurzu 2:1 Sázkaři mohli sázet například i na název pořadu Fíkus Jaromíra Soukupa, v kurzu 9999:1.



Podle tiskové zprávy TV Barrandov bude Ovčáček ve svém pořadu diskutovat s hosty z oblasti politiky i kultury. Fortuna už vypsala sázky na to, kdo se mezi hosty objeví, nejnižší kurz je na majitele TV Barrandov Soukupa 1,5:1. Jako pravděpodobnou vidí bookmakeři i návštěvu Františka Ringa Čecha, na kterou vypsali kurz 10:1, naopak nevěří tomu, že by do pořadu dorazil zpěvák Tomáš Klus, na jehož účast vypsali kurz 3000:1.

Další pořady Jaromíra Soukupa

TV Barrandov zařadí do programu i další pořady moderované Soukupem. V pondělí bude uvádět pořad pojmenovaný U tebe nebo u mě, který se bude věnovat soukromí lidí z politické a kulturní sféry, každý den by se měl v pořadu Jasně a stručně věnovat hlavní události dne. Na konci srpna se vrátí také Kauzy Jaromíra Soukupa nebo Soukupem komentované Moje zprávy. Celkem bude Soukup moderovat osm pořadů TV Barrandov. V programu nebude chybět také například Soudkyně Barbara či nové díly Nebezpečných vztahů.



TV Barrandov od roku 2017 vysílá pravidelný pořad Týden s prezidentem, ve kterém vlastník televize Soukup po několika prvních dílech s jinými moderátory začal sám dělat rozhovory s prezidentem Milošem Zemanem.



Podle údajů Asociace televizních organizací měla loni TV Barrandov sledovanost sedm procent. Meziročně se její podíl snížil o 1,7 procenta.