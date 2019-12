Na Hradě budu až do konce, říká Zeman v rozhovoru o Babišovi, Gretě a Vlasovovi

Nejvyšší státní zástupce Zeman zvrátil rozhodnutí nižší instance, premiér Andrej Babiš je tak jedním ze dvou opět stíhaných. V minulosti jste řekl, že bude-li to nutné, udělíte mu abolici. Babiš ji opakovaně odmítá, ale přesto, dáte mu ji?

Na rozdíl od milosti, která je výlučným právem prezidenta, vyžaduje abolice kontrasignaci. A to buď premiéra, nebo jím pověřeného člena vlády. Jestliže tedy sám premiér abolici odmítá, tak je technicky nemožné ji provést. Ale já v tomto konkrétním případě zatím pro abolici ani nevidím důvod. Z toho prostého důvodu, že nejvyšší státní zástupce zaprvé zastavil trestní stíhání u rodiny Andreje Babiše, zadruhé ponechal doktora Šarocha jako dozorujícího státního zástupce. No, a zatřetí vyzval policii, ať tento případ došetří. Abolice není od toho, aby prezident zasahoval do práce policie. Takže jsme se s Andrejem Babišem velmi přátelsky dohodli, když jsme si ve středu telefonovali, že abolice nebude.