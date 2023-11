Cimického žádost o odklad soudu zatím nevyšla. Podle mluvčí začne 7. listopadu

Pětasedmdesátiletý lékař je obžalován ze čtyř znásilnění a 35 případů vydírání. Od začátku trvá na své nevině. Cimický se nedávno předávkoval léky, což vyvolalo spekulace o možném pokusu o sebevraždu, později se však ukázalo, že šlo o nešťastnou náhodu. Z důvodu hospitalizace ale Cimického právník na začátku týdne požádal o odročení líčení.

„V současné době nemáme ještě rozhodnuto, zda se hlavní líčení konat bude či nikoliv, nicméně jsme žádali o jeho odročení. Omlouvám se, že nemohu podat přesnější zprávu,“ uvedl ve čtvrtek pro iDNES.cz Cimického advokát Miroslav Kučerka. Stanovisko na informaci, že soud na termínu trvá, zjišťujeme.

„Líčení by mělo proběhnout“

Redakce iDNES.cz se obrátila i na dotyčný soud. „Dle posledních informací soudce hlavní líčení dne 7.listopadu 2023 by mělo proběhnout,“ řekla v pátek ráno mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 8 Jana Humeni.

Cimický skončil 21. října ve vážném stavu v Ústřední vojenské nemocnici v Praze-Střešovicích po intoxikaci léky. V souvislosti s předávkováním Cimického vyslechla policie.

„Policisté osobu, které se tato věc týkala, vyslechli a zjistili, že nešlo o žádný pokus sebevraždy ani o nic jiného, co by spadalo do kompetencí policie,“ uvedl ve středu pro Blesk.cz policejní mluvčí Richard Hrdina. Policie se tak dle jeho slov přestala celým incidentem zabývat, doplnil v týdnu Blesk.cz.

Psychiatra obvinilo před dvěma lety několik jeho pacientek ze sexuálního obtěžování, či přímo napadení. Kriminalisté původně navrhli loni v říjnu Cimického obžalovat z 28 případů znásilnění či vydírání.

Státní zastupitelství pak ale kauzu policii vrátilo k došetření. Nařídilo, aby se policisté vypořádali s otázkou, zda nejsou některé skutky promlčeny. Znovu policie navrhla lékaře obžalovat letos v červnu a státní zástupce podal v srpnu na lékaře obžalobu.