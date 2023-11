Za sexem do Evropy. Americký politik je obviněný, že v Česku zneužil nezletilé

Holmbergova politická kariéra trvala přes pětačtyřicet let a mimo jiné během ní předsedal vlivnému rozpočtovému výboru. Minulý rok však začal jeho strmý pád. Místní noviny ve městě Fargo The Forum of Fargo-Moorhead tehdy odhalily, že si Holmberg vyměnil přes sedmdesát zpráv s mužem odsouzeným za distribuci dětské pornografie. Nedlouho poté Holmberg oznámil, že už nebude usilovat o další mandát.

A začátkem minulého týdne byl obviněn z úmyslu znásilnit nezletilého a z pokusu o obstarání dětské pornografie. Hrozí mu až třicet let ve vězení. Případ, který vedl k jeho obvinění, se přitom odehrál v Česku, konkrétně v Praze, kterou americký politik mezi lety 2011 a 2016 několikrát navštívil.