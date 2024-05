Kurátor: Ruská agrese mění pohled na umění socialismu, ničit by se ale nemělo

Jak jsou v Česku vnímány artefakty z dob socialismu?

To je těžká otázka. Záleží i na tom, o jakém regionu se bavíme. Praha bude asi trošku něco jiného, než například Ostrava, kde jsou tyto artefakty častěji přítomné a možná paradoxně i méně problematické. Jiná situace je na Mostecku nebo ve Znojmě, kde dodneška je, pokud se nemýlím, partyzán na náměstí. Hodně záleží na místním kontextu a i na ekonomickém nastavení regionu.

Obecně bych řekl, že záleží i na generačním nastavení. Generace, která socialismus nezažila nebo zažila jen krátce, se k tomu může stavět více esteticky a tedy jako k nějakému nezávislému fenoménu. Zatímco část populace, která ho zažila na vlastní kůži, tak to může mít spojené s negativními emocemi, a tudíž chtějí, aby bylo toto umění odstraněno.

Zmínil jste, že v Praze je situace jiná. Proč?

Praha je obecně jiná než zbytek republiky. Určitě je více kosmopolitní. Samozřejmě Praha hodně oproti jiným místům zase více souvisí s historickou hodnotou. Stejně tak když se podíváme politické preference, tak jsou lidé v Praze obecně pravicovější. To také na to může mít určitý vliv v porovnání s oblastmi, které jsou průmyslovější.

Umění má i určitou funkci. Proměnila se nějak funkce pozůstatků z dob socialismu?

Ano, ale stejně tak se proměnila třeba i u kostelů, kterých je dnes v Praze spousta. Nechci to nějak zjednodušovat, ale samozřejmě návštěvnost a funkce, kterou ty kostely hrály v devatenáctém století, je v porovnání s dneškem zásadně odlišná.

Mgr. Michal Novotný (*1985) Je kurátor, historik umění, výtvarný kritik.

Studoval dějiny umění a filosofickou antropologii na UK v Praze.

V letech 2011 až 2018 byl ředitelem Centra pro současné umění Futura v Praze.

Od roku 2016 vede s Jiřím Černickým ateliér malby na Vysoké škole uměleckoprůmyslové.

V letech 2016 až 2018 spolupracoval jako externí kurátor s ostravskou galerií Plato.

Od ledna 2019 působí jako ředitel Sbírky moderního a současného umění v Národní galerii v Praze.

Jaká je jejich funkce dnes? Nyní se diskutuje o osudu plakety „Moskva-Praha“ v metru ve stanici Anděl. Podle autorů petice pro její odstranění jde o propagandu. Je to i podle vás určitá forma propagandy?

Ano, ale zase úplně ve stejném smyslu, jako jsou barokní kostely, které tady máme. Barokní kostely jsou nepochybně velmi dobře propracovaná propaganda. Akorát nám dneska nevadí, protože nepředstavuje žádné nebezpečí pro společnost.

Samozřejmě, že pro někoho, kdo je ve válečném konfliktu, v tomto případě ustupuje do pozadí výtvarný prvek a je to jen symbol agrese ruské strany. Naprosto chápu, že pro někoho, kdo kolem toho má procházet každý den a má vidět přátelství Moskvy a Prahy, tak to může být jako problematické, protože to vnímá emocionálně.

Historici umění se na to dívají z nadhledu s distancí jako na svědectví určité doby, která je pryč a právě proto, že je pryč, tak umění má hodnotu.

Pokud se bavíme o tom, zda plaketu odstranit, nebo ne, jakou roli v rozhodování hraje poměr mezi uměleckou hodnotou a propagandou?

Myslím, že si to vždy musí společnost mezi sebou vyříkat. Samozřejmě bych řekl, že čím je společnost vyspělejší, tím víc si může dovolit nezasahovat do materiálních reziduí předchozích režimů. Čím je jakákoli demokracie funkčnější, tak tím méně potřebuje být represivní, i co se týče třeba zločinů a tak dále.Takže je to zase otázka společnosti. Každý historik umění vám řekne, že by se to nemělo odstraňovat.

Naopak pokud by se to mělo odstranit, mělo by se to aspoň někde uchovat. Tím, že se tyto věci bohužel zničí, tak vzniká jejich hodnota, protože toho, co zbývá, už není mnoho. Ale chápu, že je to rozhodnutí, které nedělají jen historici umění, ale jde o veřejný prostor, takže rozhodnutí musí mít politicky vyváženo.

Chápu správně, že kvůli situaci na Ukrajině přehodnocujeme pohled na socialistické památky.

Zásadně, ale to i na jiné věci. Přejmenovávají se ulice, sundávají se sochy v Dejvicích a tak dále. Samozřejmě to je také normální, vždycky se díváme na historii z pohledu doby, ve které žijeme. Historie je vždycky živá.

Zmiňoval jste sochu maršála Koněva, která byla odstraněna v roce 2020. Teď se řeší metro na Andělu a v Dejvicích. Jaké artefakty podle vás jsou další, které by mohly být přehodnocovány?

Já si nevybavuji žádný konkrétní příklad, který by byl spojený s bývalým Sovětským svazem. Určitě by se asi našly mimo Prahu, například ve Slezsku. V dnešní době může na někoho působit úsměvně socha kosmonautů v bývalé stanici metra Kosmonautů, dnes jsou to Háje, tuším. Za mě by tam měli zůstat, ale opět – je to určitý společenský test.

Říkáte, že by plakety, sochy, mozaiky a další artefakty měly zůstat na svém místě. Na Andělu k plaketě vznikne nyní informační cedule. Potřebují i ostatní díla podle vás na místech, kde nyní jsou, zasadit do kontextu?

V tom se dostáváme do určité míry trošku na šikmou plochu. Totalitním režimům vyčítáme přepisování historie a určitou interpretaci. Shrnout v jednom odstavci, proč byla stanice metra postavená a v jakém kontextu, je nemožné. Vždy to spadne ke zjednodušení, které zase může být na druhou stranu podobně vnímané jako přepisování historie.

Stejně tak jako přejmenování ulic. Děje se to, ale já bych byl radši, kdyby se to nedělo. Měli bychom být schopní si dovolit a unést v rámci obecného vzdělání a povědomí ve společnosti i to, že tady máme takové artefakty stále přítomné ve veřejném prostoru.

Řada lidí namítá, že tyto artefakty mohou mít i edukační funkci. Vidíte to podobně?

Určitě. Ze stejných důvodů se artefakty vystavují i v muzeích a nikdo zatím myslím neprotestoval, že vystavujeme socialistický realismus. Ani vůči jiným problematickým předmětům nikdo neprotestuje. V Národním muzeu mají svastiky a další věci, které jsou v dnešní době nezákonné a mohou být symboly nenávisti.

Pokud by někdo chodil po Praze se svastikou, tak ho zatknou nebo dostane pokutu. V muzeu mají tyto věci v kontextu a slouží samozřejmě k edukačním účelům. Myslím si ale, že silnější je, když artefakty zůstanou v místě, kam mohou lidé přijít a uvědomit si, jaká ta doba byla.

V některých lidech socialistické umění vyvolává řadu emocí, a to hlavně negativních. Má v dnešní době ještě co lidem nabídnout?

Myslím, že jim možná nemůže nic nabídnout. Zároveň ale naše společnost a hlavně generace, která socialismus zažila, by měla tuto zkušenost nějak integrovat. Když prožijete trauma, tak ho nemůžete vymazat, což se tato generace často snažila. U architektury a u umění je to krásně vidět, tam je to opravdu materiální.

V devadesátých letech byl dům bytové kultury přelepen reklamou, aby opravdu nebyl vidět. Ve stanici Národní třída byly některé původní skleněné plastiky úplně přelepené letáky, zakryté, a lidé se tvářili, že neexistují, že je nevidí. I to byla zkušenost, ze které bychom si měli zkusit něco vzít pro současnost a ne se na ní snažit zapomenout, zlikvidovat, vymazat.