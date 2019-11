A co na to Křemílek? pobavili Sněmovnu Vondráček a ministryně Dostálová

Podle schválené novely se Státní fond rozvoje bydlení přejmenuje na Státní fond podpory investic a rozšíří se jeho působnost o udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů, cestovní ruch a stavební řád. Zákon nyní projedná Senát



Současným hlavním úkolem fondu je podpora soukromých a obecních investic do výstavby, oprav a modernizace bytů. Do budoucna by měl být podle ministerstva pro místní rozvoj i alternativou k evropským fondům.

Piráti neprosadili pozměňovací návrh, aby fond dával na bydlení nejméně sedmdesát procent svého rozpočtu. „Máme různé zkušenosti s rozhlednami pod kopcem,“ řekla první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová. „Výdaje na bydlení nechceme a nebudeme redukovat,“ zdůraznila ministryně.

Investiční fond bude mít přístup do základních státních registrů. Žadatelům o podporu by tak měla ubýt administrativa. Zlepšit by se měla také možnost fondu vymáhat dluhy, například v případě, že dlužník změní jméno. Přejmenování fondu a výdaje s tím spojené vyjdou podle ministerstva pro místní rozvoj asi na 880 tisíc korun. Náklady zahrnují například výměnu formulářů, razítek, platebních příkazů nebo úpravu webových stránek.