Šlachta: S Hamáčkem mám osobní problém. Když volby nedopadnou, opijeme se

Nejčastěji na Přísahu podle Šlachty směřují dotazy, s kým by šel do vlády a zda už mezi ostatními stranami vidí potenciální spolupracovníky pro hlasování v dolní komoře. Zde ale chce ještě chvíli zůstat nekonkrétní – nejdříve se do Sněmovny musí dostat.



„Novináře to strašně zajímá. Dokážu si představit, že budeme spolupracovat na dobrých zákonech, které budou odpovídat volebnímu programu Přísahy. Ale vůbec neuvažujeme o tom, že bychom vstupovali do nějaké vlády, není to primární,“ uvedl Šlachta k ambicím svého hnutí.

Pokud by například Piráti měli dobrý protikorupční program, který by nekolidoval s cíli a postoji Přísahy, neměl by problém je podpořit. Dosavadní výkon poslanců ho ale příliš neoslnil. „Nemůžeme se přece dostat do situace, že končí volební období a máme před Sněmovnou 500 zákonů, které neprošly nebo na kterých se nebyli tihle pašáci schopni domluvit,“ pokračoval.

Předseda sociálních demokratů a ministr vnitra Jan Hamáček si prý nedovede představit, že by seděl se Šlachtou ve vládě. Podobně to ovšem vidí i šéf Přísahy. „Já si nedovedu představit, že bych s panem Hamáčkem někde vůbec seděl jako s osobou. Má osobní problém se mnou a já s ním, napadá mě nějakou dobu,“ vyjádřil se Šlachta k hlavě ČSSD. Zklamaný je i z toho, jakým způsobem vedl Hamáček vnitro, což se podepsalo i na odlivu policistů.

Rok 2019 byl velkým zklamáním

Nadále odmítá, že by dělal „béčko“ vládnímu hnutí ANO Andreje Babiše. Naopak jeho kabinet byl jedním z důvodů, proč se rozhodl jít do politiky. „Byla to vláda, která slibovala protikorupční tažení. Pro mě byl rok 2019 velkým zklamáním kvůli tomu, kolik policistů odcházelo a jakým způsobem. Nedovedl bych si představit, že bych takovým lidem dělal béčko,“ vysvětlil svůj pohled Šlachta.

„Nikdy jsem nikomu béčko nedělal. Kdo mě zná v osobní rovině, ví, že bych se nikomu nepodřídil. Já jsem vždycky áčko,“ zdůraznil.

Stejně jako většina politiků, i on bude trávit prázdninové dny kontaktní kampaní a objížděním českých měst. Ještě před dvěma lety prý ale netušil, jak mu rozhodnutí jít do aktivní politiky změní život. „Napsal jsem knížku, když jsem odešel od státních služeb v roce 2019. Tehdy to bylo takové rozvolnění. Vrátil jsem se na jižní Moravu, opravil jsem domek. Bylo to takové klidnější,“ řekl.

Uznal, že původní politické ambice byly po jeho odchodu od státních služeb mnohem menší. Přemýšlel spíše o senátorském křesle nebo starostování v obcích na jižní Moravě. „Nepřemýšlel jsem o tak velkém rozsahu založit samostatné hnutí, navíc pod mým jménem,“ řekl šéf Přísahy.

Od oznámení vstupu do politiky má každý den jednání či objíždí zemi, aby se potkal s potenciálními voliči nebo se svými dobrovolníky. „Teď máme objeto 140 měst. Dá se říct, že na nic jiného už mi nezbývá čas,“ přiznal.

Volební modely predikují Šlachtovi pětiprocentní volební preference. Zda se nakonec Přísaha dostane, nebo nedostane do Poslanecké sněmovny, sám nechce příliš odhadovat. Není si jistý, co očekávat, jelikož jde o jeho první volby, výsledek chce ale oslavit s ostatními členy či dobrovolníky. „Když to dopadne špatně, tak se opijeme, protože už nebudete muset nic řešit. Když to dopadne dobře, tak se opijeme, ale jen málo,“ rozvedl své plány s nadsázkou.

Co naopak ale není cílem Přísahy, tak být nutně součástí vlády. Proto v tuto chvíli nechce ani řešit, s kým by z možných vítězů voleb uzavíral koalici. „To od začátku naše ambice nebyla. Minimálně vstup do nějaké vlády v žádném případě,“ zdůraznil.

Koupíme bečku a opečeme prase

Než se rozhodl jít do politiky, prý o tom přemýšlel půl roku. „Hodně dlouho jsem zvažoval, jestli mi to po třiceti letech (u policie) stojí za to, jestli to mám zapotřebí. Když jdete do politiky, musíte se obnažit se vším všudy. Už se z vás stane věc veřejná, nejste soukromý občan. Ale když se rozhodnu, tak jdu a už nad tím nepřemýšlím,“ pokračoval Šlachta.

Co se týče soukromých plánů, moc jich nemá. Kvůli kampani oželí delší dovolenou, třebaže si o prázdninách nejspíše vezme týdenní volno. „Jinak léto trávím stejně jako jaro. Pojedeme kampaň, hledáme akce, kde bychom potkali co nejvíce lidí, se kterými bychom se mohli bavit,“ navázal na dotaz k letním plánům.