Ministerstvo školství se pokusí vyřešit situaci nepedagogů, slíbil Dobšík

Odbory už dříve kritizovaly, že má o dvě procenta klesnout objem peněz na výdělky nepedagogických pracovníků ve školství. K poklesu jejich platů by přispělo i škrtání neobsazených pozic, jelikož ředitelé peníze na tyto pozice využívají k navýšení platů pracovníků.

Odbory podle Dobšíka dostaly od ministerstva příslib řešení situace nepedagogů, o konkrétních číslech ale mluvit nechtěl. Odboráři by měli od ministerstva dostat podklady k platům a jsou připraveni o situaci dál jednat. Přísliby chtějí mít stvrzené dalším jednáním. Zároveň by měly odbory říct, jaká by byla představa o výdělku těch nepedagogických pracovníků, kteří jsou nejhůře odměňováni.

Odbory také chtějí dál jednat o škrtání pracovních míst nepedagogů. Původně podle návrhu rozpočtu ministerstva školství nebyly finance na 17 000 pozic, ministr Bek v minulosti ujistil, že by se mělo škrtat maximálně 8 000 pozic.

„Ze 17 000 jsme zhruba na těch 8000 a těch ještě chceme jednat. Ministerstvo bude hledat možnost, jak to vyřešit, aby platy nepedagogických pracovníků nepoklesly a ta místa se nemusela škrtat,“ řekl Dobšík.

Pokud se zvýší minimální mzda na 18 900 korun, znamenalo by to podle Dobšíka, že zhruba první tři platové třídy nepedagogických pracovníků budou pod hranicí minimální mzdy. Do prvních tří tříd spadají podle Dobšíka především uklízečky a pomocné síly ve školních jídelnách. „Tam si myslím, že by to bylo fér, vůči těmto lidem, aby to nebylo na úkor těch ostatních, aby se to nějakým způsobem hledalo, to financování, i třeba přes tarifní tabulku,“ řekl.

To, že vláda pravděpodobně zvýší minimální mzdu pro příští rok, řekl v neděli v diskuzním pořadu Otázky Václava Moravce ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Ministerstvo školství by mělo mít podle navrhovaného rozpočtu v příštím roce na výdaje 269 miliard korun. Proti letošku je to o 3,9 miliardy korun víc. Bek v minulosti řekl, že vláda je připravena zvážit převedení ještě čtyř miliard korun do rozpočtu školství z rozpočtové rezervy, ale až počátkem příštího roku po bilanci letošního státního rozpočtu a čerpání evropských fondů. Peníze by tak měly být připravené při rozepisování rozpočtů jednotlivých škol na konci ledna. Podle Dobšíka jsou potřeba ještě další peníze, zároveň odbory chtějí, aby se tento příslib stvrdil.

O rozdělení financí pro školství se bude podle něj dál jednat, například na úterní školské tripartitě. Dobšík věří, že si s ministrem domluví další jednání do Vánoc.